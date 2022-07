Pobyt v rakouských Alpách si trenér Jozef Weber velice pochvaloval: „Bylo to opravdu po všech stránkách vydařené soustředění. Hřiště výborné, taky počasí nám vyšlo, v horách je třeba na počasí mít i štěstí, ale nám nepršelo, a tak jsme nemuseli nikterak improvizovat a mohli jsme všechno odtrénovat i všechny naplánované zápasy odehrát,“ nijak se nový trenér Dynama netajil naprostou spokojeností.

A ty zápasy nebyly ledajaké, protože první dva ze tří soupeřů byly týmy z německé Bundesligy! „Obě ta utkání měla výbornou úroveň a těší mě, že jsme v nich obstáli herně i výsledkově,“ zmínil Weber jak výhru s Augsburgem 1:0, tak těsnou prohru 0:1 s Unionem Berlín, který obsadil v uplynulém ročníku Bundesligy pátou příčku.

Spokojenost byla i s utkáním s polskou třetiligovou Wieczysta Krakov (2:1). „Hrát na závěr s týmem nižší soutěže bylo záměrem, chtěli jsme v posledním duelu prostřídat maximum hráčů. Byl to už devátý den soustředění, kdy už toho kluci měli plné zuby. Všichni tak měli možnost prokázat svůj charakter. Musím říct, že spoustu věcí nám to ukázalo,“ vyzdvihl trenér Dynama.

V nedělní generálce, v níž Dynamo změří síly s druholigovým Táborskem (16), už trenér Dynama s tak početnou soupiskou nepočítá: „Do zápasu už půjdeme přibližně ve složení, v jakém bychom měli naskočit i proti Pardubicím,“ uvedl kouč Dynama, slůvko „přibližně“ ale jedním dechem podtrhl: „Počítáme ale s tím, že generálku odehrajeme s těmi patnáct hráči, kteří by měli být k dispozici také v lize proti Pardubicím.“

Ti hráči širšího kádru, kteří v nominaci nebudou, sehrají v sobotu dopoledne na Složišti modelové utkání s třetiligovým béčkem Dynama (10).

Duel Dynama s Táborskem se měl původně hrát už v sobotu, ale protože jak zápas v Praze proti Pardubicím, tak týden nato doma se Spartou svaz stanovil až na neděli, byla i generálka posunuta. „Děkujeme Táborsku, že nám vyšlo vstříc,“ ocenil Weber. „Čeká nás velice kvalitní soupeř a navíc někteří jeho hráči prošli Budějkami, takže to pro ně bude i motivační prvek,“ dodal.

Fotbalisté Táborska přijedou k nedělnímu derby do jihočeské metropole s novým trenérem Radoslavem Kováčem s novým názvem FC Silon Táborsko. Navíc také s vizitkou týmu, který v letní přípravě nezahálí - zápas s Dynamem bude pro ně už šestý.

Posilou Táborska se v létě stal ostřílený 32letý exligista Martin Nešpor, z Dynama se k Jordánu vrátil Emmanuel Tolno, do týmu přišli i František Kotek (Sparta) a Jakub Kopřiva (Prostějov). Smlouvy v klubu podepsali dva nadějní mladíci, 21letý záložník či útočník Matouš Varačka a 22letý křídelník Martin Šplíchal. „Matouš je místní kluk, hladový po úspěchu, chce se stále zlepšovat. Právě takové hledáme,“ uvedl pro klubový web ředitel Táborska Martin Vozábal a dodal, že Šplíchala zná ještě z Dynama: „Měl sice také horší období, ale nejen vlastní vinou. Věřím mu, já totiž vím, co umí,“ řekl na adresu milevského odchovance, jenž po přestupu do Dynama už v 17 letech tam nakoukl do prvního týmu.

Zápas Dynamo – Táborsko, který je generálkou pro oba týmy, začíná na Střeleckém ostrově v neděli v 16 hodin.

Z FOTBALU V KRAJI

Změna v Třeboni: přípravný zápas Třeboň - Vodňany byl po dohodě ze soboty 23. července přesunut až na úterý 26. července od 18:00 hodin.