„Bohužel se bude hrát bez diváků,“ litoval trenér David Horejš. „Ale pokud se vůbec hrát bude,“ dodal ještě.

Předvídal správně, vláda kvůli epidemii koronaviru vyhlásila stav nouze a Fotbalová asociace veškeré své soutěže přerušila. Umožněna nebyla ani společná příprava, a tak i hráči Dynama měli jen individuální tréninky.

Až v pondělí po více než měsíční pauze a poté, co vláda zase společnou přípravu na venkovních hřištích, byť za určitých podmínek, znovu povolila, se fotbalisté Dynama opět sešli na zeleném trávníku. Sice na dvě party a rozděleni do skupinek po osmi hráčích, přesto spolu.

„Všichni jsme doufali, že se co nejdříve zase vrátíme na hřiště a moc jsme se na to už těšili. Jsem rád, že jsme se konečně dočkali,“ pochvaloval si návrat k „normálu“ záložník Filip Havelka.

Radost z návratu ke společné přípravě měl i trenér David Horejš: „Jsme rádi, že jsme se zase mohli sejít, že už můžeme být na hřišti. Jenom v omezených možnostech, ale i to je lepší, než aby kluci sami někde běhali po parku,“ liboval si trenér Dynama.

Ten měl v pondělí k dispozici na Složišti kompletní kádr. „Akorát Lukáš Havel, kterého tahá úpon, a Jirka Kladrubský, jenž je po operaci, ještě mají individuální tréninky,“ dodal. Jen v civilu včera na Složiště dorazil gólman Jaroslav Drobný, kterého čeká ve středu lehčí operativní zákrok ramene.

První část týmu trénovala od 10 hodin, zbylá o hodinu později. „Rozdělili jsme kádr podle postů, a také tak, aby ti zkušení hráči byli spolu s těmi mladšími,“ vysvětlil.

Úplně optimální náplň za daných podmínek zatím trénink dle Horejše samozřejmě mít nemůže. „Fotbal je soubojový sport, je to o soubojích, ale osobní kontakt povolen není,“ připomněl, že hráči při tréninku musí být minimálně dva metry od sebe. „Roušky ale mít nemusí a po té době, kdy kluci měli jen individuální tréninky, jsme vděčni i za tuto formu.“

Pokud by se liga skutečně měla dohrávat, dle Horejšova názoru by musely přijít další změny. „Trénovat takovýmto způsobem a hned jít hrát, to by asi nešlo,“ přemítal. „To je ale jiná věc, zdraví je přednější a my jsme velice rádi, že jsme se mohli sejít.“

Pondělní úvodní trénink si fotbalisté Dynama viditelně užívali. „Bylo znát, že se už na hřiště těší,“ všiml si Horejš, jenž se svými asistenty na včerejší trénink pro své svěřence nachystal třeba nácvik zakončení v zátěži.

Hráči přijížděli na Složiště svými auty už v tréninkovém oblečení. „Dodržujeme daná pravidla, ani po tréninku se tady nebudou sprchovat a jednotlivě zase pojedou domů. Ale jak říkám, jsme rádi i za tento formát a uvidíme, co bude dál,“ uzavřel Horejš.