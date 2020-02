Fotbalisté prvoligového Dynama České Budějovice, kteří od pátku jsou na desetidenním soustředění na Kypru, v neděli večer si už i zahráli se srbským FK Čukarički.

Tři gólmany má Dynamo k dispozici na soustředění na Kypru, kde ostřílené harcovníky Jaroslava Drobného a Zdeňka Křížka doplnil mladý chorvatský gólman Ivan Sušak. | Foto: Dynamo/ Aleš Strouha

Přesun na Kypr byl hladký: v pátek výprava Dynama odjela autobusem do Vídně, odkud odletěla do Larnaky a pak už přejela do střediska Ayia Napa, kde bude mít na soustředění svůj hlavní stan.