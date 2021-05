Karty pro oba soupeře byly před zápasem rozdány jasně.

Fotbalisté Dynama po výhrách v Příbrami a s Pardubicemi si zvedli sebevědomí. „Na ta dvě vítězství v řadě chceme v Teplicích navázat a zvítězit i do třetice,“ podtrhl trenér David Horejš. „Čeká nás ale těžký zápas, Teplice hrají o záchranu,“ dodal.

Po Opavě se sice po remíze 1:1 v Liberci sestupu přiblížilo i Brno, ale po senzační výhře s Jabloncem ztrácí na Teplice na třetí sestupové příčce Příbram už jen dva body. „S Budějovicemi teď potřebujeme nutně vyhrát,“ znělo tudíž před zápasem z Teplic.

Vstup do utkání však v Teplicích patřil fotbalistům Dynama, kteří hned v úvodu kopali dva rohy a ve 3. min. po Kodadově faulu na Čoliče sám postižený hráč přistrčil míč nakrátko na Mršiče, jehož ránu z vápna ale tepličtí zadáci zblokovali. Ve 14. min. po Čavošově akci zdálky vypálil levačkou Vais a brankář Grigar si jeho tvrdou ranou poradil až na druhý pokus.

Po úvodní čtvrthodině domácí hru na několik minut vyrovnali, Vorla v brance Dynama však neohrozili. Do šance se snažil ve 21. minutě prokličkovat Mareš, jenž po souboji s Čavošem se snažil vykoledovat penaltu, ale ani VAR žádný prohřešek kapitána hostí neodhalil.

Ke konci poločasu iniciativu znovu převzali hosté, ale na Čoličův ostrý centr Alvir na zadní tyči o pár decimetrů nedosáhl. A protože na druhé straně ve velké šanci mířil po Hyčkově centru Mareš v pádu hlavou vedle, hráči obou mužstev šli o přestávce do kabin za stavu 0:0.

Co se nepodařilo Marešovi v závěru prvního dějství, to hned v nástupu do druhé půle zvládl Moulis, jenž po Marešově centru a Vondráškově sklepnutí byl zcela volný na zadní tyči – 1:0.

Trenéři Dynama okamžitě sáhli k dvojímu střídání a do hry poslali ofenzivní hráče Diopa a Brandnera. Hosté sice i pak podobně jako v první půli měli více ze hry a častěji drželi balon na svých kopačkách, ve finální fázi se jim ale nedařilo, navíc v jejich hře nebyla potřebná šťáva a ve finální fázi chybělo také více důrazu. Gólman Grigar tak prakticky za celý zápas, snad jen s výjimkou zmíněné Vaisovy rány z úctyhodné vzdálenosti z první půle, nemusel chytat jedinou přímou střelu mezi tři tyče…

To hráči Teplic, ačkoli ani oni v tomto směru nijak nezářili, byli v koncovce přece jen pilnější a čtvrt hodiny před koncem zápasu po Vukadinovičově nahrávce pod sebe volný Mareček pečetil na konečných 2:0.

V neděli se Dynamo v posledním utkání sezony doma střetne se Slováckem (17.00).

Teplice - Dynamo ČB 2:0 (0:0) - Branky: 48. Moulis, 74. Mareček. ŽK: Mazuch, Moulis – Vais, Novák, Králik, Čolić. Diváci: 646. Rozhodčí: Hocek – Flimmel, Ratajová. Teplice: Grigar – Vondrášek, Knapík, Mazuch, Hyčka – Jukl (90+1. Macej), Mareček, Fortelný (61. Vukadinović), Kodad (90+1. Shejbal), Moulis (71. Černý) – Mareš (61. Trubač). Dynamo ČB: Vorel – Čolić, Havel, Králik, Novák (70. Skovajsa) – Čavoš, Havelka (55. Brandner), Mészáros (55. Diop), Vais (89. Javorek), Mršić – Alvir.