Baník na jih Čech nakonec odcestoval i se záložníkem Robertem Hrubým, jenž pro zdravotní indispozici nedohrál pondělní duel s Jabloncem. „Podrobil se odborným vyšetřením. všechna dopadla dobře, a tak mohl s týmem i odjet do Českých Budějovic,“ uvedl pro klubový web lékař Baníku Martin Havlík.

Hosté spoléhali na podporu svých fanoušků, kteří se chystali do jihočeské metropole ve velkém počtu. „Budějovice hrají jednoduchý, pragmatický fotbal založený na pracovitosti. Mají rychlostní typy v ofenzívě a dávají hodně gólů,“ charakterizoval soupeře ostravský trenér Luboš Kozel. „Doma jsou Budějovice silné, určitě však nejsme bez šancí,“ dodal kouč Baníku.

S cílem navázat na předcházející vítězné zápasy doma s Mladou Boleslaví (3:0) a ve Zlíně (3:2) šli do zápasu fotbalisté Dynama: „My víme, jak nesnadný úkol nás čeká, ale celý týden jsme se pečlivě připravovali a věřím, že zápas můžeme zvládnout,“ zdůraznil trenér David Horejš.

Černobílí do včerejšího zápasu šli nachlup ve stejné sestavě, v jaké uspěli v obou minulých jarních kolech. Od začátku plné ochozy burácely „Dynamo, Dynamo!“ Slyšet se dal i kotel Baníku, atmosféra na stadionu byla vynikající,

Domácí začali akticvně a už v úvodní minutě vyzkoušel Mršič ostrou ranou brankáře Laštůvku. Odpověď Baníku byla rázná a ve 3. minutě měl tutovku Potočný, jeh volej zblízka ale Drobný vynikajícím zákrokem kryl. Podobnou šanci měl pět minut nato po Holzerově centru i de Azevedo, jenže gólman Drobný vytáhl další skvělý zákrok. A Baník hrozil dál, to když v závěru první čtvrthodiny další Holzerův centr tečoval míč Kuzmanovič a míč lízl vzdálenější tyč domácí branky.

Baník úvodní půlhodinu ovládl, domácí se převážně bránili a ve 35. minutě po Šašinkově individuální akci a následné tvrdé ráně Drobný jen konečky prstů jeho dělovku vyškrábl zpod břevna do zámezí. Ve 41. min. Baník svůj tlak využil, když střelu de Azeveda sice výborný Drobný vyrazil, jenže Novák ve snaze míč odkopnout do bezpečí trefil Kuzmanoviče a od něho se balon odrazil do sítě – 0:1.

V samém závěru první půle kopalo Dynamo dva rohy za sebou, nic z nich ale nevytěžilo. a tak do kabin šli Jihočeši s jednogólovou ztrátou.

Do druhé půle za Javorka šel na hřiště Šulc a domácí se snažili něco s nepříznivým výsledkem udělat. V 51. min. se po levé straně uvolnil Mršič a po jeho nahrávce nabíhajícímu Brandnerovi chyběly k míči jen decimetry. O šest minut později přiklepl Šulc míč Čavošovi, jeho pokus o lob ale Laštůvkovu svatyni přelétl. Tlak Dynama narůstal a po hodině hry po Brandnerově nahrávce Mršičova dělovka jen o chloupek minula břevno nad bezmocným Laštůvkou. V 60. min. vypálil zpoza vápna Šulc, jeho ráně ale chyběl patřičný důraz a Laštůvka si poradil. To dvě minuty nato se Šulcovou hlavičkou měl Laštůvka více starostí, nicméně v pádu střelu kryl a krátce nato vyrazil i jedovku Mészárose.

Deset minut před koncem po Mršičově přímém kopu Sivok hlavou z vyložené šance přestřelil a naopak střídající Smola pár vteřin po svém příchodu na hřiště utekl a pečetil na 0:2 pro Baník.

Výsledky

Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branky: 41, Kuzmanovič, 89. Smola. ŽK: Kaloč, Pokorný, Laštůvka.

Diváci: 5702. Rozhodčí: Klíma – Caletka, Batík.

Dynamo: Drobný – Čolić, Havel, Sivok, Novák – Čavoš, Havelka – Brandner (60. Mészáros), Javorek (46. Šulc), Mršić – Schranz (80. Ledecký).

Baník: Laštůvka – Fillo, Pokorný, Stronati, Holzer – Kaloč (88. Smola), Jirásek – de Azevedo (64. Reiter), Kuzmanovič (48. Hrubý), Potočný – Šašinka.

Ohlasy trenérů

David Horejš (Dynamo): "První půli jsme nezvládli a Baník po zásluze šel do vedení, když nás několikrát předtím výrazně podržel brankář Drobný. Po přestávce to byl z naší strany úplně jiný fotbal, byli jsme lepší a měli i šance, bohužel gól jsme nedali a naopak v závěru po brejku inkasovali."

Luboš Kozel (Baník): "V prvním poločase jsme podali nejlepší výkon, co jsem v Ostravě. Tři body jsme získali po zásluze a já si jich velmi cením."