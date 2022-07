Zatímco Pražané už první zápas v letní přípravě mají za sebou, pro Dynamo je dnešní zápas na Hluboké v přípravě na nový ročník I. ligy úvodním testem. „Kluci sice v nohách mají dva týdny náročné kondiční přípravy, přesto se všichni na střetnutí s Duklou velice těšíme,“ řekl Deníku trenér Jozef Weber, jenž v létě v Dynamu na postu kouče prvoligového áčka vystřídal Davida Horejše.

Příznivci Dynama, kteří si jistě první zápas svého oblíbeného týmu nenechají na Hluboké ujít, už určitě na Hluboké neuvidí některé hráče ze základu, kteří po sezoně zamířili do Sparty (Vorel, van Buren), Slavie (Valenta) a Plzně (Mihálik), ale naopak by měli vidět v akci nové hráče, kteří do Dynama v létě přišli. „Měli by se všichni ukázat,“ potvrdil trenér Weber, dle něhož by se měli prostřídat všichni hráči z kádru. „Větší časový prostor zřejmě dostanou také ti hráči, kteří v minulé sezoně toho tolik neodehráli.“

Fotbalisté Dynama se naposledy s pražskou Duklou střetli loni v říjnu v pohárovém utkání, kdy po výhře 3:1 se v Mol Cupu probojovali do dalšího kola.

V sobotu na Hluboké se sice ani o body, ani o pohárový postup hrát nebude, nicméně svůj význam zápas má a fotbalisté Dynama do něj půjdou s cílem uspět. „V přípravě sice výsledek nebývá tím nejdůležitějším, my však chceme do každého utkání jít se snahou v něm zvítězit. Pro nás to bude důležitá prověrka, jak jsme na tom. Čeká nás velice kvalitní soupeř,“ zdůraznil trenér Weber. „Já se na zápas těším o to víc, že soupeře vede Petr Rada, jenž mě svého času trénoval a je to stále můj oblíbený trenér,“ uzavřel pozvánku na sobotní zápas nový kouč Dynama.

PLZEŇ - TÁBORSKO 3:0 (0:0)

Fotbalisté druholigového Táborska ve svém druhém přípravném utkání drželi v Plzni s úřadujícím ligovým mistrem krok, v závěrečné desetiminutovce ale dvakrát inkasovali a jeli tak nakonec domů s prohrou 0:3.

Favorit měl první šanci už v 6. min., Čermák ale z voleje zblízka Zadražila v brance hostí nepřekonal. V závěru úvodní půlhodiny Chorý po Pilařově centru hlavičkoval těsně vedle tyče a dvě minuty nato se po tvrdé ráně Čermáka z vápna blýskl Zadražil robinzonádou k levé tyči.

Góly padaly až po přestávce a všechny do branky hostí.

Hned v úvodu druhé půle po spolupráci Cadua a Janoška dal vedoucí gól Viktorie hlavou Trusa.

V 81. minutě po Klimentově nahrávce se uvolnil Ondřej Mihálik (vrátil se z hostování z Dynama) a po jeho centru si smolně srazil Bezpalec míč do vlastní branky.

Jen o minutu později znovu Mihálik svým dalším přízemním centrem poslal balon na malé vápno a Kliment pečetil na konečných 3:0

Branky: 48. Trusa, 81. Bezpalec vlastní, 82. Kliment. Diváci: 350. Rozhodčí: Fencl – Mokrusch, Pena. Sestava Táborska: Zadražil – Kosek (46. Liepa), Navrátil, Svatek (74. Musenge), Vavrečka, Tusjak (79. J. Šplíchal), Provazník (46. Alexandr), Bezpalec, Mach (46. Tolno), Plachý (62. M. Šplíchal), Javorek (46. Kopřiva, 79. Babacar)