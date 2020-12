Každá výhra zvedá sebevědomí a s cílem vyhrát. jsme šli i do zápasu na Spartě nebo s Plzní,“ uvedl trenér David Horejš, jenž v Brně nemůže počítat Ledeckým, Matějkou (marodka) a Novákem (4 ŽK).

Jihočeši to v Brně nebudou mít jednoduché, protože ligový nováček sice po domácí prohře s Karvinou byls jediným bodem po 6. kole v lize poslední, pak ale třikrát v řadě neprohrál (v Jablonci výhra 1:0, doma s Příbramí a na Slavii remízy 1:1).

„Bod z Edenu je super, ale tu ztrátu s Příbramí to nenahrazuje, s konkurentem o záchranu to chtělo tři body,“ litoval obránce Jakub Šural, jenž na Slavii srovnal na 1:1. „Může nám to psychicky pomoct v dalších zápasech,“ uvedl pro klubový web před utkáním s Dynamem.

V Edenu pro zranění nedohrál brněnský záložník Ondřej Pachlopník, jenž utrpěl lehký otřes mozku a jeho start proti Dynamu je nejistý.

Podzimní část II. ligy fotbalisté Táborska v neděli zakončí doma zápasem proti Dukle Praha (od 13.30 hodin, stále ještě bez diváků). Tým dle trenéra Miloslava Brožka půjde do zápasu s přáním přerušit sérii čtyř proher za sebou. „Dukla je velice silný soupeř, ve druhé lize ale lze s každým prohrát, nicméně taky každého porazit. Zdolat Duklu je smělý cíl, ale musíme se o to pokusit,“ podtrhl. „Je to poslední zápas letos a musíme se vydat. Věřím, že předvedeme dobrý výkon. Ale zda to bude stačit na body, to se teprve uvidí,“ uzavřel trenér Táborska.