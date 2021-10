Uspět v jihočeské metropoli ale chtějí i Pardubice, které před týdnem ve vršovickém „Ďolíčku“ podlehly Plzni jen těsně 0:1. „Bylo to těžké utkání, odehráli jsme ho ale se vztyčenou hlavou. První Plzni jsme byli vyrovnaným soupeřem, chybělo jen trochu štěstí,“ litoval trenér Jaroslav Novotný.

„S ligovým lídrem jsme sehráli kvalitní utkání. Na výkonu proti Plzni můžeme stavět, když budeme takhle hrát v Budějovicích a proměníme šance, bude to dobré,“ uvedl pro klubový web brankář Marek Boháč.

„ Budějovice nás jako jeden z mála týmů v loňské sezóně porazily v obou zápasech, ale obě utkání byla hodně vyrovnaná a totéž čekám i nyní. Budějovice jsou silné v kombinaci, mají rychlé hráče na krajích hřiště a v útoku. Musíme si s jejich nepříjemnou hrou poradit a eliminovat nebezpečné hráče, poté můžeme být úspěšní,“ přemítal obránce Tomáš Čelůstka.

Jihočeši po výhře s Karvinou 3:1 poskočili v tabulce na osmou příčku, zatímco Pardubice jsou čtrnácté. Dle trenéra Dynama Davida Horejše ale na jeho hráče jednoduché utkání rozhodně nečeká. „Já si nemyslím, že sem Pardubice přijedou jen urputně bránit a hrát z tak hlubokého bloku jako Karviná. Dle mého názoru to bude jiné utkání, Pardubice jsou herní tým, chtějí hrát fotbal. My se ale chceme prosadit naší hrou. Víme, že to bude těžké utkání, chtěli bychom ho ale zvládnout tak jako zápas s Karvinou,“ zdůraznil trenér Dynama.

Černobílí by až na Patrika Čavoše, jenž proti Karviné dostal čtvrtou žlutou kartu, měli být v plné síle. „Ostatní hráči by měli být k dispozici,“ uvedl Horejšův asistent Jiří Kohout, jenž také čeká od Pardubic jiný způsob hry, než jakým se na jihu Čech minule prezentovala Karviná. „Pardubicím se sice zatím nedaří tak jako v minulé sezoně, kdy jako nováček měly v lize výborné výsledky. Teď to z jejich strany je horší, nějak se stále nemohou pořádně rozjet. Určitě ale budou velice nepříjemným soupeřem, a to i proto, že podobně jako proti Karviné je to další zápas, kdy nám jakási nepsaná povinnost velí velí zvítězit. A takové zápasy se většinou nehrají snadno, což ale nic nemění na tom, že s přáním ty tři body uhrát do zápasu půjdeme,“ ujistil Jiří Kohout.

Tak to vidí i hráči: „Když navážeme na výkony v Plzni a proti Karviné, tak se nemusíme vůbec obávat,“ zdůraznil obránce Martin Sladký. „Rádi bychom navázali na kvalitně odehrané utkání s Karvinou. A to jak na hru, tak na tříbodový zisk,“ ujistil záložník Ondřej Mihálik.

TÁBORSKO i PÍSEK V PÁTEK

Ve II. lize hraje Táborsko už v pátek večer od 18 hodin v Jihlavě a ve stejnou dobu začíná v Písku i páteční předehrávka III. ligy mezi domácím FC Písek a pražskou Povltavskou FA.

LÍDR DIVIZE NA SLOŽIŠTI

Ve fotbalové divizi jsou už v sobotu na programu dvě velice atraktivní jihočeská derby: už dopoledne od 10.30 hodin béčko Dynama změří na Složišti své síly s Lomem, který je v soutěži bez jediné prohry v čele tabulky, a odpoledne se páté Katovice utkají doma se sedmou Soběslav (15). Už v sobotu hraje i J. Hradec v Přešticích (14.30).