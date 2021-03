/FOTO/ Fotbalisté Dynama se v zápase 24. kola Fortuna ligy střetli doma na Střeleckém ostrově s pražskou Spartou, která po změně trenéra všech pět soutěžních utkání s přehledem vyhrála. Jenže tentokrát narazila a ani ve čtvrtém vzájemném ligovém utkání v řadě nedokázala Jihočechy porazit. A to ještě měla štěstí, černobílí trefili břevno a dvě tyče!

V utkání fotbalové Fortuna ligy hostili v neděli 21. března fotbalisté českobudějovického Dynama (v pruhovaném) pražskou Spartu. | Foto: Deník/Dan Kubát

Sparta přitom jela na jih Čech s jednoznačným cílem pokračovat ve vítězném tažení: „Budějovice se nám od jejich návratu do ligy v minulé sezoně v lize nepodařilo porazit. Dvakrát jsme remizovali a při posledním domácím zápase dokonce prohráli. Jihočechům tak máme co oplácet,“ burcoval sparťanský web před cestou do jihočeské metropole svěřence nového kouče Pavla Vrby.