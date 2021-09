A už o den později se nizozemský ofenzivní fotbalista hlásil v Č. Budějovicích na tréninku. „Micka jsme hodně chtěli, a byť to nebylo vůbec jednoduché, dopadlo to nakonec dobře. Za to všem, co se o jeho příchod zasloužili, patří obrovské poděkování,“ chválil vedení klubu v rozhovoru pro Deník trenér Dynama David Horejš.

Van Burena pražská Slavia nezařadila na soupisku pro skupinovou fázi Evropské konferenční ligy, kde se utká s Feyenoordem, Unionem Berlín a Maccabi Haifa. Což byl první předpoklad pro jeho možný odchod z Edenu, zdaleka ale ještě nebyla ruka v rukávě. „K dohodě došlo na poslední chvíli a jsem rád, že jsme byli úspěšní,“ radoval se v rozhovoru pro Deník sportovní manažer Dynama Tomáš Sivok. „Důležitou roli hrálo, že máme dobré vztahy s šéfem Slavie panem Tvrdíkem i s celou Slavií,“ ocenil a dodal, že jednání přesto byla velice složitá. „Ve hře totiž byly i další kluby,“ zmínil Sivok zájem Liberce, ostravského Baníku i Plzně.

V silné konkurenci zájemců o Burenův příchod nakonec uspělo Dynamo. „Z naší strany byl zájem enormní, protože my sice chceme být při posilování týmu trošku konzervativnější a nebrat sem hráče, které neznáme, ale Micka jsme z jeho minulého působení tady znali velice dobře znali. Je to výborný fotbalista a skvělý kluk, který svým přístupem k fotbalu může být pro všechny naše hráče příkladem,“ nešetřil Sivok superlativy na adresu staronové posily.

Van Buren prvně přišel do Dynama loni v létě, a byť se po svém příchodu zranil, sehrál na podzim osm zápasů, dal jeden gól a přidal dvě asistence. Podával výborné výkony, a proto si ho Slavia už v zimě Slavia z hostování stáhla z Dynama zpátky.

„Chtěl bych v Budějovicích pravidelně nastupovat a získat nějaké sebevědomí,“ říkal van Buren při svém loňském příchodu na jih Čech a s podobným přáním přichází do Dynama i teď.

Fanoušci Dynama budou mít možnost ho uvítat zřejmě už v nedělním utkání proti Hradci Králové, do něhož by Mick van Buren měl naskočit. Hráč sám věří, že do hry zasáhne: „Doufám, že ano. Připravený jsem, ale záleží na trenérovi, koho do zápasu postaví,“ podotkl.

To, že by van Buren proti Hradci měl nastoupit, bude určitě i velkým tahákem pro diváky. „Nebude to stát jen na Mickovi, byť všichni věříme, že právě on by nám měl přinést tu kvalitu směrem dopředu. Já hlavně doufám a chci věřit, že diváci v neděli na stadion přijdou v hojném počtu a že klukům ve velice důležitém zápase pomohou,“ zdůraznil Tomáš Sivok.

FANOUŠCI MOTORU NA FOTBAL ZA PŮLKU

Nedělní prvoligové utkání fotbalistů Dynama s Hradcem Králové přinese zajímavou akci pro příznivce hokejového Motoru. „Na zápas proti Hradci, který na Střeleckém ostrově začíná v neděli ve 14 hodin, dostanou fanoušci Motoru po předložení permanentky na novou sezonu Motoru nebo vstupenky na extraligové utkání s Kladnem padesátiprocentní slevu,“ sdělil na klubovém webu mediální manažer Dynama Aleš Strouha.

Ten zároveň upozornil, že diváci při vstupu musí prokázat svou bezinfekčnost.