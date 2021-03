Ve šlágru 24. kola FORTUNA:LIGY se fotbalisté Dynama v neděli od 16.00 hodin na domácím stadionu střetnou s pražskou Spartou, která po příchodu trenéra Pavla Vrby všech pět soutěžních utkání v řadě vyhrála (naposled ve středu 1:0 v Mol Cupu s Baníkem).

Fotbalisté Dynama v minulém zápase na domácím hřišti hráli se Spartou nerozhodně 2:2 (na snímku Pavel Novák v souboji s Liborem Kozákem), jak to bude na jihu Čech v neděli? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Na rozdíl od Sparty se Dynamu poslední zápasy nevydařily, navíc se vyskytly potíže se složením týmu, přesto by černobílí chtěli velký šlágr zvládnout co nejlépe. „Bohužel tam nějaké problémy musíme řešit,“ vraštil před včerejším tréninkem čelo trenér David Horejš. „Čtyři žluté karty má Benjamin Čolič. Proti Spartě nemohou nastoupit Vojtěch Vorel a Filip Havelka, kteří jsou u nás na hostování právě ze Sparty. Velkou nepříjemností je zranění Martina Králika a dobře na tom není ani Petr Javorek. Těch ztrát máme hodně, ale vymlouvat se na to nechceme a ti hráči, kteří do zápasu půjdou, musí na hřišti podat maximální výkon,“ zdůraznil trenér Dynama.