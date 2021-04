Fotbalisté Dynama v neděli v dalším kole I. ligy podlehli doma Brnu 0:2 a černou sérii zápasů bez výhry protáhli už na osm v řadě…

Fortuna liga, fotbal, Dynamo České Budějovice - FC Zbrojovka Brno. | Foto: Deník/Dan Kubát

Oba týmy už dlouho v lize nevyhrály, do zápasu šly tudíž s přáním vyhrát. „Čeká důležité utkání, v němž musíme zabrat a zvítězit. Všichni si to přejeme,“ burcoval své hráče kouč Dynama David Horejš. „Budějovice hrály v Plzni výborně a bojovaly do posledních vteřin o body. Naše situace v tabulce nám však velí uspět,“ pro klubový web zdůraznil brněnský trenér Richard Dostálek.