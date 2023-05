Fotbalisté obou nejlepších jihočeských mužstev o víkendu hrají venku: Dynamo v I. lize v sobotu v Liberci (15:00), Táborsko ve II. lize v neděli ve Varnsdorfu (17).

Qudri Adediran se v utkání Dynama s Libercem raduje ze svého gólu na 2:2. Budou se hráči Dynamo radovat i v sobotní odvetě? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Fotbalisté Dynama budou v Liberci ve skupině o 7. místo v konečné tabulce I. ligy hájit jednogólový náskok z domácího hřiště, kdy s Libercem otočilo skóre z 0:2 na konečných 3:2. „Prokázali jsme naši sílu, morál i kvalitu,“ nešetřil chválou trenér Marek Nikl.

Výhru Dynama označil za zaslouženou i liberecký trenér Luboš Kozel. „Pořád je to ale jen poločas, doma to budeme chtít urvat na svou stranu,“ ujistil Kozel. „Nezasloužili jsme si vyhrát, doma to ale musí být z naší strany daleko lepší a musíme Budějovice porazit,“ burcoval záložník Christian Frýdek.

V sobotní odvetě bude Dynamu chybět Marcel Čermák, jenž před týdnem po dvou žlutých kartách byl vyloučen. „Hrál výborně a jeho absence nás mrzí, ale věřím, že i tak si poradíme. A na finále skupiny Čermus už k dispozici zase bude,“ s úsměvem dal trenér Nikl najevo, že do odvety tým půjde s cílem sezonu si prodloužit o finálový dvojzápas proti lepšímu z dvojice Hradec Králové – Mladá Boleslav.

A jaké jsou pro sobotní odvetu regule? V případě prohry Dynama o jednu branku by následovalo prodloužení 2x15 minut, eventuálně penaltový rozstřel.

Ve II. lize si Táborsko výhrou 2:1 s Duklou Praha zajistilo klidnější závěr sezony. „Dá se říct, že v neděli můžeme ve Varnsdorfu hrát s větším klidem, my ale chceme vyhrát každý zápas a posouvat se v tabulce co nejvýš,“ uvedl před cestou na sever Čech autor vítězné branky proti Dukle Adam Kronus.

Ve III. lize hraje Dynamo B v sobotu s Přešticemi (10:30 na Složišti) a Písek v neděli v Praze s béčkem Dukly (10:15).

V divizi hraje v sobotu doma jen Č. Krumlov v krajském derby s Katovicemi (10:15), Lom jede do Horní Břízy a Soběslav do Klatov.

Devatenáctka Dynama v pátečním duelu I. ligy dorostu vyhrála v Příbrami 3:2 a protáhla tak sérii utkání bez prohry na osm v řadě (šest výher a dvě remízy)! Góly vítězů dali Gantogtokh (12.), Jan Zíka (51.) a Petr Zíka (87.).