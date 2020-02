Žádný ze tří gólů, které v jarní premiéře I. ligy s Ml. Boleslaví Dynamo dalo, nebyl hlavou, přesto černobílí hrozili i ze vzduchu: třetímu gólu předcházela Havlova hlavička do břevna a z rohu pak Sivokovu hlavičku Šeda zázračně od tyče vyrazil a na Schranzovu dorážku už neměl nárok.

Lukáš Havel se raduje z výhry nad Ml. Boleslaví v úvodním kole jarní I. ligy. Fanoušci ho zvolili nejlepším hráčem utkání. | Foto: Foto: Jan Škrle

Právě oba stopeři při standardních situacích směrem dopředu hrozili. „V tom máme neskutečnou sílu, protože když se Sivok s Havlem rozběhnou, ty dva uhlídat, to je kumšt. Standardky ani nemá cenu cvičit, nahoďte to a oni už si to tam nějak najdou,“ smál se trenér David Horejš.