„Po utkání na Slovácku je to pro nás druhé utkání na hřišti soupeře a rádi bychom i v něm uspěli,“ uvedl před cestou do Příbrami trenér ligového nováčka David Horejš, jehož svěřenci ve svém zatím jediném venkovním utkání v tomto ročníku I. ligy vyhráli v Uherském Hradišti po kvalitním výkonu 2:0.

„Poté jsme sehráli dvě výborná utkání si silnými soupeři na domácím hřišti a na ta bychom chtěli teď navázat i v Příbrami,“ zmínil trenér Dynama remízy 2:2 se Spartou a 1:1 s Jabloncem.

Jenže Příbram doma body příliš nerozdává a v této sezoně zde zdolala Bohemians a nerozhodně hrála s Teplicemi. „Viděl jsem Příbram proti Bohemce a v tom zápase zaslouženě vyhrála. Rozhodně nás čeká těžké utkání,“ podtrhl trenér Dynama.

Příbram dle něj má dobře poskládané mužstvo. „Jsou tam jak zkušení hráči, kteří už mají něco za sebou, tak i mladší nadějní fotbalisté,“ zmínil z ostřílených rutinérů Rezka, Zemana či exbrněnského Michala Škodu a z těch mladíků Treglera.

Zatímco Příbram bude postrádat Radka Voltra, jenž byl v minulém kole na Letné v závěru utkání za nevybíravý skluz na Sáčka vyloučen, Dynamo by v sobotním zápase mělo být v plné síle. Určité starosti na Střeleckém ostrově v týdnu však byly. „Po dvou předchozích náročných utkáních se Spartou a Jabloncem menší zdravotní problémy někteří hráči měli,“ vraštil čelo trenér Horejš a upřesnil, že svalové potíže měl konkrétně Lukáš Provod. „Pokud by hrát nemohl, bylo by to pro nás nepříjemné oslabení. Věřím ale, že se dá dohromady a že pojedeme k zápasu v nejsilnějším možném složení,“ doufal českobudějovický kouč.

Dynamo své fanoušky potěšilo nejen zmíněnou sérii tří zápasů v řadě bez porážky, v nich ale i kvalitní hrou. „Na výkony z posledních vydařených duelů bychom rádi navázali a nějaké body venku získali. Se Spartou i s Jabloncem jsme podali velice dobré výkony, nahráli jsme ale jen dva body a rádi bychom tudíž bodovali i venku,“ zdůraznil David Horejš.

V kabině Dynama panuje optimistická atmosféra. „My víme, že Příbram má v kádru hodně kvalitních fotbalistů, klíčová nicméně bude naše hra,“ uvedl pro klubový web Petr Javorek, jenž v úvodu sezony má výbornou formu. „Musíme pokračovat v tom, jak jsme do sezony vstoupili. V Příbrami bychom rádi získali zpět body, které jsme ztratili s Jabloncem,“ ujistil.

TÁBORSKO I PÍSEK VENKU

Ve III. lize si Táborsko duel 1. kola v Benešově předehrávalo už v pátek večer, Písek zahájí sezonu v sobotu v Praze proti Vltavínu. „Jsou i věci, na nichž musíme zapracovat, ale věřím, že budeme na první mistrák dobře připraveni,“ zdůraznil pro klubový web po vítězné generálce v Olešníku (5:1) trenér Milan Nousek mladší. „Chtěli bychom hrát co nejvýš to půjde, taky ale hrát pěkný fotbal a bavit diváky,“ řekl pro zmíněný web obránce Filip Vacovský.



V divizi na úvod se na domácím hřišti představí jen fotbalisté Soběslavi, kteří v sobotu v 17 hod. přivítají Sedlčany. Zbývající jihočeské týmy hrají venku: Čížová si zápas v Rokycanech předehrávala už v pátek bečer, béčko Dynama jede v sobotu do Klatov (17), Jindřichův Hradec v neděli do Berouna (10.15) a Katovice do Mýta (17).



V I. lize dorostu se devatenáctka Dynama v sobotu představí na úvod v Karviné (14).



Šlágrem 1. kola KP mužů bude nedělní derby Jankov – Olešník (17.00).