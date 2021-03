Mladá Boleslav v minulém kole po dlouhé sérii dvanácti zápasů bez vítězství dokázala doma s Karvinou vyhrát (2:0) a trenér Karel Jarolím si tudíž před cestou na jih Čech mohl zhluboka odfouknout: „Potřebovali jsme ten těžký balvan ze sebe shodit a pevně věřím, že to potvrdíme také v dalších zápasech,“ řekl pro klubový web.

Uspět ale chtěli i fotbalisté Dynama, byť sílu soupeře respektovali: „Boleslav má velice kvalitní tým a její postavení neodpovídá síle mužstva. V zimě výrazně posílila kádr a minule s Karvinou sehrála velice dobrý zápas,“ zdůraznil kouč Dynama David Horejš.



Do zápasu hráči obou týmů vstoupili aktivně a se sázkou na ofenzivu. Slibnou příležitost měli už v 6. minutě hosté, když se do Douděrova centru vrhl rybičkou Mašek, jeho hlavička z malého vápna ale naštěstí pro Jihočechy šla těsne vedle tyče. Krátce nato si na rozehrávku Matějovského z přímého kopu naběhl z hranice ofsajdu Zmrhal a z úhlu vypálil sice tvrdě, ale jen do boční sítě.

Po úvodní desetiminutovce, která tudíž patřila spíše hostům, si v 11. minutě první vážnou šanci vypracovalo i Dynamo, když Mršičův centr sklepl Skovajsa na Alvira, jenž však z vápna zamířil jen do náruče brankáře Diviše.

A tak v 17. minutě udeřila Mladá Boleslav: nepřílieš vydařenou ránu Takácse tečoval na vápně Škoda na Maška, jenž zblízka prostřelil Drobného. Domácí lavička sice reklamovala ofsajd, ale VAR gól posvětil – 0:1.

Inkasovaný gól byl pro Jihočechy šokem a hosté poté získali územní převahu, do větších šancí se ale nedostávali. V závěrečné čtvrthodině prvního dějství iniciativu převzali fotbalisté Dynama, kteří si připravili i dvě slibné příležitosti, jenže ve 39. minutě Talovierov hlavou po Čoličově trestném kopu poslal míč jen připraveného gólmana Diviše a dvě minuty nato Brandner zblízka míč dobře netrefil a boleslavskou branku neohrozil. Do kabin tak v poločase s jednobrankovým náskokem odcházeli fotbalisté Mladé Boleslavi.



Druhé dějství začalo několikaminutovým ošetřováním a posléze i střídáním hostujících brankářů, zraněného Diviše nahradil Šeda.

Ze strany domácího týmu druhý poločas začal očividnou snahou s nepříznivým skóre něco udělat, obrana hostí ale byla velice pozorná. Nicméně tlak Dynama narůstal, a když po rohovém kopu Škoda ve vápně stáhl Králíka, sudí Machálek ukázal na značku pokutového kopu.Ani po delším zkoumání u obrazovky penaltu neodvolal, jenže dosud neomylný exekutor Čolič tentokráte neuspěl a Šeda jeho střelu k tyči v 64. minutě výborným zákrokem vyrazil.

Fotbalisté Dynama nerezignovali a dál se rvali o vyrovnání. Trenéři se snažili střídáním okysličit sestavu, tlak Dynama sílil a šest minut před koncem se domácí konečně dočkali, když Vaisův trestný kop Talovierov hlavou prodloužil na Brnadnera, jenž zblízka nekompromisně poslal míč do sítě – 1:1.

Jenže drama ještě zdaleka neskončilo a v samém závěru fotbalisté Dynama pili kalich hořkosti až do dna – v páté nastavené minutě Škoda po přímém kopu vrátil míč od tyče před branku a volný Šimek z brankové čáry dal na 1:2 a další dvě minuty nato, kdy si na rohový kop naběhl i brankář Drobný, utekl Douděra a do prázdné budějovické branky pečetil na 1:3…

„Jsme zklamaní z výsledku, který je pro nás krutý. V závěru se štěstí přiklonilo na stranu Boleslavi, ale předvedli jsme na domácím hřišti jeden z nejlepších výkonů za poslední dobu a druha půle byla jednoznačně v naší režii,“ smutnil po zápase trenér Dynama David Horejš.

Dynamo ČB - Mladá Boleslav 1:3 (0:1) - Branky: 84. Brandner – 17. Mašek, 90.+ 5 Šimek, 90. + 7 Douděra. ŽK: Alvir, Havelka, Javorek – Šimek, Skalák. Bez diváků. Rozhodčí: Machálek – Nádvorník, Dobrovolný. Dynamo ČB: Drobný – Čolič, Talovierov, Králik, Skovajsa – Havelka, Javorek – Mészáros (76. Vais), Alvir (76. Ekpai), Mršič – Brandner. Ml. Boleslav: Diviš (53 Šeda) – Douděra, Šimek, Takács, Preisler – Malínský (85. Fulnek), Dancák, Mašek (74. Skalák), Matějovský (74. Jirásek), Zmrhal – Škoda.