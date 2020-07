„Měl jsem slzy na krajíčku,“ přiznal trenér David Horejš, jenž spolu s asistenty Jiřím Kohoutem a Jiřím Lerchem nováčka I. ligy dovedl až do prvoligové nadstavby o účast ve fotbalové Evropě.

Hodně mrzelo, že jste přes Mladou Boleslav nepřešli?

Mrzelo to moc, neboť jsme věřili, že máme sílu na to jít dál. Jenže v tom dvojzápase jsme udělali tolik chyb, že se to v té pohárové matematice muselo projevit. Jak v tom prvním utkání, které jsme měli velice dobře rozehrané, ale naivními chybami jsme se o ještě nadějnější výsledek připravili, tak i v odvetě, kdy nám stačilo k postupu vyhrát 1:0. Všechny plány ale zhatila už 7. minuta, kdy jsme dostali ze standardky gól ze situace, jakou já prostě nechápu! Ten náš kluk, co měl toho hráče osobně bránit, od něj byl deset metrů… Kluci pak sice do toho dali všechno, ta síla už tam ale nebyla. Z těch chyb, až naivních, se do budoucna musíme poučit.

Hrálo svou roli i to, že právě v tomto dvojzápase vám chyběl brankář Drobný?

Chyběl. Určitě chyběl. Já bych rozhodně nechtěl svalovat vinu na Zdeňka Křížka, to by vůči němu nebylo fér. Nicméně Drobas celou sezonu dokazoval, že má neskutečnou kvalitu. Že dokáže své mužstvo podržet v klíčových chvílích. To nám v tom dvojzápase chybělo, na Křížu nic nechci házet, jenže Jarda byl prostě výjimečný a dokazoval, že si neprošel všemi těmi špičkovými kluby v Evropě jen tak náhodou. Spolu s Tomášem Sivokem po svém příchodu měli hlavní podíl na tom, že jsme se tak zvedli a že jsme až do posledního kola hráli o první šestku. Oni přenesli na tým to své velké sebevědomí. Já se musel smát, když mi Jarda řekl, trenére, já ty chyby prostě nedělám. A on je fakt nedělal…

Tomáš Sivok oznámil, že končí, ale co Jaroslav Drobný? Je naděje, že by mohl zůstat i na další sezonu?

Když přišel, domluva s ním byla, že pomůže našim gólmanům svými zkušenostmi jako poradce. Pak se to však vyvinulo tak, že šel do brány sám. Řekl mi, tak já tam vlezu a tu bránu zamknu… Což udělal a jak jsem říkal, mužstvo s ním a se Sivim se neskutečně zvedlo. V zimě se měl vracet do Německa, kde měl nabídku z bundesligy na trenéra brankářů. Tak jsem na něm celé Vánoce klečel a přemlouval ho, aby zůstal i na jaře. A Jarda bundesligu nakonec odmítl a řekl, že nás v tom nenechá a pojede dál.

Čímž vás zřejmě potěšil…

Jasně, my i díky němu i jaro rozehráli výborně. Porazili jsme Boleslav 3:0 a vyhráli ve Zlíně, doma smolně prohráli s Baníkem a výborný zápas sehráli v Plzni, kde jsme ke konci dali dokonce vedoucí gól, který bohužel rozhodčí dodatečně odvolali. Pak nás sice trochu přibrzdila koronavirová pauza a v závěru sezony se Jarda i zranil. Já osobně bych si strašně moc přál, aby tady zůstal. Náhradu za něj bychom hledali jen velice obtížně. Prostě si v tuto chvíli nedovedu představit, že by tady Drobas nebyl.

A co Zdeněk Křížek?

Seděli jsme s ním v zimě a řekli mu, že v přípravných zápasech dostanou příležitost mladíci Luksch a Janáček, že jeden z nich by měl dělat Jardovi dvojku a on by jako trojka pomáhal s trénováním. Jenže Jany se nevrátil ze Sparty zdravotně zcela fit a Matěji Lukschovi přípravné zápasy nevyšly, dostal v nich hodně gólů. Podařilo se přivést Ivana Sušaka s tím, že dostane možnost se ukázat za béčko. Jenže ta epidemie sezonu béčku zrušila a my ho nemohli vidět v ostrých zápasech. Když se Jarda Drobný zranil, do branky za něj tudíž šel Zdeněk Křížek. Což byla jasná volba, je zkušený a my věděli, co od něj čekat. Když ale Jarda odejde, nějak řešit post brankáře prostě budeme muset. Zdeňku Křížkovi bude končit smlouva a budeme se s ním bavit o tom, zda a v jaké roli by v mužstvu měl působit dál.

A Jindřich Staněk, jenž byl na hostování v Plzni?

Pokud mám já zprávy, měl by tam působit dál.

Vraťme se ještě k té uplynulé sezoně, v níž jste si získali respekt soupeřů, obdiv expertů a v neposlední řadě i přízeň fanoušků. Cítili jste jejich podporu?

Samozřejmě a moc nám to pomáhalo! Já pamatuji, kdy na nás na druhou ligu chodilo osm set diváků. Teď lidi na fotbal v Budějovicích najednou zase chodili, naše hra se jim líbila a fandili nám. Ačkoli jsme s Boleslaví neuspěli, bylo něco úžasného být na hřišti a vidět, jak lidi klukům tleskají, jak skandují jejich jména. Když šel Tomáš Sivok před koncem z placu a lidi mu vstoje aplaudovali, měl jsem slzy na krajíčku. Byla to krása a já lidem za to děkuji. Pro ty kluky, pro celý tým, to byla ta nejlepší odměna.

Jenže fanoušci budou od vás podobné výsledky chtít i nadále a jak se říká, druhá sezona bývá pro nováčka daleko těžší než ta první…

Že zopakovat to, čeho jsme v této sezoně dokázali, snadné nebude, my dobře víme. Už jen proto, že nám z kádru teď končí devět lidí a nahradit je bude strašně těžké. My si vybírali hráče tak, aby nám zapadli do té hry, jakou jsme chtěli hrát. Když odešel Provod do Slavie, hrozně nám pomohl návrat Drobase a Siviho. Ale takové borce, kterým bychom zavolali, oni přišli a v sezoně nám neskutečně pomohli, už nemáme. Přitom mezi těmi hráči, co odcházejí, jsou i ti pro nás klíčoví. Brečet ale nemá cenu, musíme dělat vše, abychom zase složili takový tým, který bude v první lize konkurenceschopný a jehož hra se bude lidem líbit. Bude to však velice složité.

O kterých devět hráčů jde?

Zatím nemáme podepsaného Jardu Drobného. Skončil Sivi, končí Ivo Táborský, smlouvu v Jablonci už má podepsanou Ivan Schranz, do Plzně se vrací Pavel Šulc a zpět do Sparty z hostování jdou Filip Havelka a Jiří Kulhánek, odchází i Denis Granečný a Míša Rabušic. Pryč jde celá osa týmu, čeká nás prostě hodně perné léto.

Třeba se někteří z těch, co tady hostovali, zase vrátí…

To je možné, ale třeba Havelku si Sparta stahuje do přípravy, stejně tak Plzeň i Šulce. O ně bychom měli zájem, ale našimi hráči nejsou. Máme nějaké hráče vytipované a jsme s nimi v kontaktu, záleží ale i na finančních možnostech našeho klubu. Třeba stoper, který by měl nahradit Siviho, sem nepůjde za pár korun. Chceš-li kvalitu, musíš ji zaplatit. Drobas i Sivi, když se sem vraceli, měli už vyděláno a chtěli svému klubu pomoci. Ale získat tak kvalitní hráče a za takových podmínek, se nám už nikdy nepovede. Já pamatuji, jak jsme se tady třásli o záchranu a teď máme za sebou fantastickou sezonu. Ale věřím, že se nám na ni podaří navázat.