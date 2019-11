Není divu, ligový nováček se po první polovině základní části nejvyšší soutěže vyhřívá na deváté příčce a ve skupině o Evropskou ligu! „Jsem rád, že jsme dokázali navázat na ta tři předchozí vítězství, že naše série pokračuje a že jsme zase dali tři góly,“ zářil na pozápasové tiskovce trenér David Horejš. „Čtvrtého vítězství v řadě si hodně vážíme, je za tím tvrdá práce.“

„Fotbal přináší také chvíle méně radostné, my si ale teď užíváme toho příjemnějšího období. Nicméně držíme se při zemi a i k této výjimečné sérii přistupujeme se vší pokorou. Samozřejmě bychom tu sérii chtěli co možná nejvíc protáhnout,“ zdůraznil Horejšův asistent Jiří Kohout, jenž včerejší trénink místo hlavního kouče, jenž byl služebně v Praze, vedl.

Série čtyř výher za sebou (navíc pokaždé černobílí nastříleli svým soupeřům tři branky, je sama o sobě úctyhodná, nemenší uznání ale Dynamu patří za předváděné výkony! V Teplicích se o začátku zápasu ze strany hostujícího mužstva dá hovořit jako o půlhodině snů! „Máte pravdu, v Teplicích to z naší strany zřejmě byl nejpovedenější poločas v této sezoně,“ vyzdvihl Kohout a připomněl, že vedle tří nastřílených gólů se černobílí v Teplicích prezentovali velice aktivní hrou i dalšími brankovými příležitostmi. „Byly tam dobré přechody a rychlá hra nahoru. Teplice chvílemi nevěděly, kam dřív skočit.“

Podobně aktivně Dynamo vstoupilo třeba i do středečního poháru se Spartou, jenže na rozdíl od tohoto utkání Jihočeši ke své aktivní hře přidali v Teplicích také góly. „O gólech fotbal je, pokud podpoříte dobrou hru také brankami, má to smysl,“ pokyvoval hlavou Kohout.

Zatímco Jihočeši v Teplicích do přestávky dominovali, domácí působili zcela bezradně. „Byl to z naší strany výkon bez emocí, bez nápadu, byli jsme pomalí, zbabělí. Je to začarovaný kruh, místo cesty vzhůru tabulkou podáme takový výkon,“ dal se slyšet pro klubový web trenér Stanislav Hejkal, dle něhož jeho svěřenci v zápase předvedli paskvil. „Nevím, co naše obranná fáze předváděla. Budějovice nám daly lekci z toho, na co jsme se před zápasem tak připravovali. Je to nepochopitelné,“ hněval se teplický kouč.

Dynamo skutečně působilo dojmem, že mělo své soupeře přečtené a že na ně bylo dokonale připraveno. „Věděli jsme, že Teplice hrají na tři stopery a my, protože máme rychlé hráče, což je naší výhodou, jsme chtěli po ziscích míče hrát rychle do otevřené obrany. To se nám i vyplatilo, dali jsme tři góly a další slibné šance ještě neproměnili. To bychom ale asi chtěli až příliš,“ usmál se Jiří Kohout.

Po půli Teplice přece jen zvýšily úsilí a měly i nějaké šance, obrana Dynama v čele s velezkušeným Jaroslavem Drobným v brance však svou roli zvládla bezchybně. „Jarda Drobný tentokráte na rozdíl od zápasů v Olomouci a doma s Karvinou měl mnohem více těžších zákroků a dva tři z toho byly klíčové,“ zmínil Horejšův asistent tutovku Žitného a šanci Řezníčka na zadní tyči. „Také v první půli tam měl jeden reflexivní zákrok levačkou, takže plná spokojenost,“ chválil Kohout nestárnoucího brankáře.

Dobrou formu a herní pohodu by fotbalisté Dynama rádi potvrdili i v nedělním utkání doma proti Slovácku, které ale také jede na vítězné vlně. „Tři zápasy po sobě teď nedostalo Slovácko gól, navíc body dokáže sbírat i venku,“ upozornil Kohout na výhry Slovácka na Letné či v Plzni.

První vzájemné utkání na hřišti Slovácka skončilo výhrou Dynama 2:0. „Teď to ale bude úplně jiný zápas, my bychom chtěli ve vítězné sérii pokračovat. I proto, že nás pak čekají dva těžké zápasy venku, na Spartě a v Jablonci,“ upozornil Jiří Kohout na těžký los, který ligový nováček v úvodu odvetné fáze základní části I. ligy má.