Letošní rok sám hodnotí jako vydařený. „Určitě, dle mě to v mé fotbalové kariéře byl jednoznačně nejúspěšnější rok,“ zmínil svůj přesun z dorostu do prvoligového áčka, v jehož kádru se udržel a ještě jako sedmnáctiletý debutoval v I. lize. „A před pár dny mi klub nabídl i novou smlouvu,“ vyzdvihl Čoudek, jenž se v Dynamu upsal až do června 2026. „Těší mě, že mi klub věří a má o mě zájem. Budu dělat všechno pro to, abych mu to splatil tvými výkony na hřišti. Jsem v Dynamu od šesti let a pro Dynamo dýchám,“ říkal po podpisu nové smlouvy.

Premiérový zápas v první lize si Čoudek odbyl už letos ještě na na konci uplynulé sezony. „Bylo to doma s Mladou Boleslaví, kdy jsme hráli v té prostřední skupině o konečné pořadí a k postupu do finále této skupiny jsme odvetu potřebovali vyhrát. Byl jsem hodně nervózní, ale to je asi normální, vždyť mi bylo teprve sedmnáct. Přestože jsme gólem dvě minuty před koncem prohráli jedna nula, já si zápas moc užíval a myslím si, že na to nikdy nezapomenu,“ líčil své dojmy.

Při zmíněném debutu hrál ve stoperské dvojici s Martinem Králikem. „S ním jsem na stoperu hrál také v dalších dvou zápasech, v nichž jsem pak na podzim v lize nastoupil. Což bylo super, on mi, co jsem v áčku, hrozně moc pomáhá. Nejen při zápasech, ale i v trénincích. Díky němu byl i ten můj první zápas v lize jednodušší,“ pochvaloval si mladý stoper, jenž po svém debutu odehrál za prvoligové áčko ještě pohár s Vlašimí a ligový zápas v Jablonci. „Vždy jsem zaskakoval za Lukáše Havla, který stejně jako Králik hraje výborně. Oba jsou velkými oporami týmu a já jim velice rád budu krýt záda,“ ujistil nadějný fotbalista, jenž debut v lize má za sebou, na první ligový gól ale zatím stále ještě čeká. „Gól za áčko už jsem ale dal,“ zmínil svou trefu v přípravě s pražskou Duklou. „Naskočil jsem na posledních dvacet minut a gól dal po rohu na 2:1. Samozřejmě hlavou,“ s úsměvem dodal vytáhlý mladík, jemuž do dvou metrů chybí pouhé tři centimetry… „Na první gól v lize čekám, ale doufám, že to na jaře přijde.“

Dynamo má za sebou atypickou sezonu, protože zatímco dříve ze Střeleckého ostrova si soupeři body až tak často nevozili, tentokráte se první výhry doma černobílí dočkali až v posledním podzimním kole. „Přitom venku se nám naopak hodně dařilo,“ připomněl Čoudek, že na hřištích soupeřů patřilo Dynamo na podzim k nejlepším v lize. „Doma jsme sice hráli docela hezký fotbal, ale někdy jsme se možná nechali ukolébat a na to doplatili,“ snažil se najít vysvětlení na velké množství doma poztrácených bodů. „Věřím, že jsme se z toho už poučili,“ měl na mysli zřejmě i výhru nad Brnem v posledním zápase na domácím hřišti.

Vedle toho, že naskočil do prvoligového áčka, si Ondřej Čoudek velice váží i svého úspěšného působení v reprezentační devatenáctce. „Podařilo se nám z kvalifikace o postup na mistrovství Evropy do devatenácti let se probojovat do elitní kvalifikační fáze, která se bude hrát na jaře,“ připomněl Čoudek, jenž v úspěšné kvalifikaci naskočil do dvou zápasů a ten proti Řecku odehrál celý.

V elitní skupině Češi mají Portugalsko, Chorvatsko a Švédsko. „Postupuje jen vítěz, ale pojedeme s cílem poprat se s favorizovaným Portugalskem o postup. Na Euro půjde jen osm nejlepších zemí, kdybychom byli mezi nimi i my, byl by to obrovský úspěch,“ zasnil se.

Uspět v této kvalifikaci je pro Čoudka jedním z hlavních přání do Nového roku. „Hlavním cílem ale je udržet se v kádru prvoligového áčka a novým trenérům ukázat, že mi mohou věřit, že na ligu mám. A taky bych si přál, abychom v lize jako tým byli v tabulce výš, než teď jsme.“

V pondělí se fotbalisté Dynama sejdou na Střeleckém ostrově na prvním tréninku v novém roce. Ondřej Čoudek by chybět pochopitelně neměl. „Z Hluboké mě na tréninky vozil Roman Potočný, jenž taky na Hluboké bydlí. Já totiž neměl řidičák, ten už ale mám, tak už mě teď vozit nebude muset,“ usmíval se mladý stoper Dynama.