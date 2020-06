Fotbalisté Dynama v předposledním kole základní části I. ligy se ve středu večer střetli na Střeleckém ostrově ve 29. kole I. ligy s Teplicemi a vyhráli 3:1.

Benjamin Čolič z trestného kopu z hranice pokutového území gól nedal, Grigar v brance hostí míč vyrazil nad břevno. Fotbalisté Dynama vyhráli ve 29. kole I. ligy s Teplicemi 3:1. | Foto: Foto: Jan Škrle

Do zápasu šli Jihočeši s cílem uhrát tři body a udržet šanci na účast v první šestce. „Že dvě kola před koncem stále ještě máme šanci na elitní šestku, je pro nás obrovský úspěch,“ uvedl před zápasem pro Deník trenér David Horejš a dodal, že dokud ta naděje bude hořet, hráči pro posun do první šestky udělají vše, co je v jejich silách.