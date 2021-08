Do sezony jste vstoupili vítězně, v první půli to ale na vaši výhru příliš nevypadalo. Po půli u jste do šancí Teplice nepouštěli a vy jste navíc dal i vítězný gól. Kde vidíte příčinu příznivého obratu?

První půle nebyla dobrá, ale naštěstí nás podržel Vojta Vorel v bráně. První poločas vůbec nebyl dle našich představ a my si o přestávce řekli, že ve druhé půli musíme ještě hodně víc přidat, že chceme hrát úplně jinak. Sice si nemyslím, že by do půle byly Teplice lepší na míči, po našich jednoduchých ztrátách se ale dostávali do brejků a chodili do šancí. To nebylo dobré, druhý poločas jsme ale už zvládli svou týmovostí. Mě samozřejmě moc těší, že mi to tam spadlo a pomohl jsem týmu ke třem bodům.

Jak jste ten svůj vítězný gól viděl vy sám?

Byl to centr z pravé strany na zadní tyčku, já si tam vzadu spíš počkal, protože jsem tak nějak předvídal, že by to ten jejich stoper mohl hlavou tečovat, což se taky stalo a on to naštěstí prodloužil přesně tam, kde jsem já stál. Takže jsem si to jen zpracoval do střelecké pozice a snažil se hlavně trefit bránu. To se mi povedlo a jestli se nemýlím, prošlo to stoperovi mezi nohama a Grigarovi v bráně za přední tyčku. Takže možná to byl šťastný gól, jsem však moc rád, že byl…

Gól v lize jste dal po delší do᠆bě, je to pro vás velká úleva?

Gól jsem opravdu dal po velice dlouhé době, bohužel je to už více než rok. Takže ta úleva je pro mě fakt hodně veliká. Věřím, že mi to dodá i nějaké sebevědomí a doufám, že na se na jednom gólu nezastavím, že v tomto směru se mi bude dařit i nadále a že dál budu pomáhat týmu.

Prvně v lize jste nastoupil za nový klub, navíc jste hned dal i gól, a to ještě i gól vítězný. To vás zřejmě bude taky něco stát…

Zatím mi Javor (Petr Javorek – pozn,), který má klubovou kasu na starosti, ještě nic neříkal. Abych ale řekl pravdu, ještě jsem nic nezaplatil ani za to, že jsem sem dorazil na hostování, takže toho budu asi muset přinést trochu víc najednou… A malá částka to asi nebude, kluci mě určitě patřičně skrouhnou…

Do Českých Budějovic jste dorazil během letní přípravy, stačil jste se už v novém mužstvu zabydlet?

Já myslím, že jsem se s týmem už sžil, v tomto směru nevidím vůbec žádný problém. Byli jsme během přípravy taky na herním soustředění v Rakousku, tam jsme měli spoustu času pro sebe a já dostatek možností se s klukama patřičně poznat. Řekl bych, že mě kabina přijala velice rychle a dobře, rozhodně si nemám na co stěžovat.

Proti Teplicím jste nastoupil v základu, což jste jistě uvítal. S tím, že byste se měl do hry dostávat více než v Plzni, jste asi do Dynama šel, ne?

Stoprocentně! S tím, abych tu svou kariéru zase znovu nastartoval, jsem do Budějovic šel. Abych víc hrál, pravidelněji nastupoval, měl větší minutáž v první lize. Samozřejmě to ale není jen o mně a o tom, abych já nastupoval a hrál, ale abych na hřišti také něco předvedl a Budějovicím svými výkony pomohl k bodům a k dobrému umístění v tabulce.

