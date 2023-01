Změnil jste klubovou příslušnost, trenéry však ne. Myslíte, že i v novém působišti budete mít podobnou roli jako v Příbrami? Já měl s oběma trenéry od začátku už v Příbrami dobrý vztah, a když šli do Budějovic, oslovili mě, že by byli rádi, kdybych se do Budějovic přesunul i já. To se stalo a já tomu jsem moc rád. Jsem přesvědčen, že pro mě je to velký krok dopředu.

A ta vaše role v novém mužstvu?

O tom jsme zatím nemluvili, ale myslím si, že trenéři po mě budou chtít totéž, co ode mě chtěli v Příbrami. Což znamená, abych dál hrál svůj fotbal i tady v Budějovicích.

Takže ve středové formaci?

Přesně tak, já v záložní formaci od šestky až po desítku mohu odehrát cokoli. Trenéři mě hodně využívali na rozehrávku, na tvorbu hry, to zřejmě ode mě budou chtít také tady.

Jaké jsou vaše pocity po příchodu do nového týmu?

Znal jsem pár kluků z Dynama od vidění, s některými jsme spolu i hráli, třeba ve Slavii, když jsem byl mladší. Hlavně ale kluci tady všichni jsou fajn, vzali mě mezi sebe a všechno probíhalo bez jakýchkoli problémů. Nicméně si jsem vědom, že jsem přišel do mužstva, v němž je veliká hráčská kvalita. Cítím se tady velice dobře a jsem tu maximálně spokojen.

Také ty obvyklé věci, jako třeba zápisné a podobně, to už máte za sebou?Samozřejmě, třeba v Riedu, kde jsme hráli přátelák, jsem dostal kapitánskou pásku a při té příležitosti nějaká ta částka tam padla a já ji pochopitelně bez remcání zaplatím… Jistě přijdou i další věci, jako první zápas v lize, první gól, to je normální, na to jsem připraven.

Zmínil jste pražskou Slavii, tam jste s fotbalem začínal?

Do Slavie jsem přišel, když mi bylo patnáct let a začal jsem tam rovnou mezi kluky o rok staršími a posouval se pak dál a dál, až do juniorky a skoro až do A-týmu, v němž jsem odehrál pár přáteláků a nějaká pohárová utkání. Pak jsem se přesunul na hostování do Viktorie Žižkov, kde jsem hrál druhou ligu. Načež přišlo první zahraniční angažmá v první lize ve Slovinsku v klubu Aluminij Kidričevo, odkud jsem se posléze přesunul do Příbrami.

Zmínil jste přátelské utkání v rakouském Riedu, kde jste hráli 3:3. Jak budete na svůj debut v Dynamu vzpomínat?

Myslím si, že ten zápas měl velkou kvalitu. Hrálo se na krásném stadionu, na perfektním trávníku a s velice kvalitním soupeřem. Trenéři nám řekli, co chtějí, abychom hráli a my se snažili to dodržovat. Myslím, že to byl hodně zajímavý zápas a dobrá konfrontace. Řekl bych, že se nám to povedlo i výsledkově. Sice je škoda, že jsme dostali tři góly, ale na druhé straně dát tak silnému soupeři na jeho hřišti tři góly, to potěší.

První ligu jste si zahrál ve Slovinsku, ale v Česku ji budete hrát poprvé. Hodně se na to těšíte?

Určitě, těším se a moc! Velice jsem zvědav, jak to bude vypadat, jak si s tím poradím. Myslím ale, že v Příbrami je za nám velký kus práce a že jsem k tomu snad i já napomohl. Doufám tudíž, že se mi i v Budějovicích bude dařit.

V Příbrami jste ve druhé lize hráli o postup, v Budějovicích budete hrát první ligu, jenže možná spíše v dolní části tabulky…

V Příbrami se nám povedla po pomalejším začátku sezony taková jízda, že jsme se po podzimu dostali až do čela druholigové tabulky. Což bylo super a bylo to díky tomu, že jsme byli skvělá parta. Ti trenéři, kteří nás tou jízdou provázeli, teď přešli do Budějovic a já tudíž věřím, že se může taková jízda opakovat a můžeme nějaký podobně hezký příběh předvést i tady. První liga je hodně vyrovnaná a já jsem přesvědčen, že tým, který v Budějovicích je, určitě má na to, aby hrál výš. Když to řeknu hodně sebevědomě, máme tým, který by mohl bojovat i o poháry!