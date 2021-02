Se sklopenými hlavami odcházeli po nevydařeném zápase s Opavou ze hřiště fotbalisté prvoligového Dynama a do řeči příliš nebylo ani kapitánovi mužstva Patriku Čavošovi.

Patriku Čavošovi po prohře Dynama s Opavou do řeči příliš nebylo. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„K tomu se toho moc říct nedá,“ smutně ze sebe soukal 26letý záložník, jenž přišel do Dynama v roce 2016 ze Sparty. „My do zápasu nevstoupili vůbec dobře, pak jsme se sice z toho nějak dostali, když to ale celkově zhodnotím, zápas se nám vůbec nepovedl, nehráli jsme to, co jsme chtěli a na co jsme se připravovali. Bylo to od nás hodně křečovité, jednoduše řečeno, hráli jsme prostě špatně…“