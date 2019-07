„Mrzí nás hlavně první poločas, kdy se dle mého soudu u některých hráčů projevila i mírná nervozita,“ litoval trenér David Horejš a uznal, že v této fázi utkání jeho tým nehrál dobře. „Navíc soupeř naši jednu chybu, které jsme se úplně nesmyslně dopustili, dokázal potrestat a vlastně z té jediné střely na bránu si veze tři body,“ vrtěl smutně hlavou domácí kouč.

Ten jediný gól, který Opavě stačil na zisk tří bodů, mrzel i domácího gólmana: „Přeběhl přede mnou hráč, střelu jsem viděl na poslední chvíli. Ale přesto bych takovou střelu, myslím si, měl chytat. Mohl jsem klukům v této situaci pomoci víc, ale tým jsem nepodržel,“ bral gól na své triko Jindřich Staněk.

Hned po inkasovaném gólu měli domácí velkou šanci vyrovnat, když Kladrubský našel svým centrem volného Ledeckého, nejlepší střelec uplynulého ročníku II. ligy však z malého vápna poslal míč hlavou nad břevno.

Šance to byla veliká, pohříchu ale jedna z mála, kterou si Jihočeši vypracovali. Což platilo také o druhé půli, byť v ní mělo Dynamo místy až drtivou převahu. „V kabině jsme si něco řekli a druhý poločas byl od toho prvního diametrálně odlišný. Myslím si, že za druhou půli kluci zaslouží plné absolutorium. Že by nemakali, se jim rozhodně nedá vytknout. Hrálo se jen na jednu bránu a Opava se jen bránila. Bohužel ale fotbal se hraje na góly a my se proti perfektní defenzivě Opavy nedokázali prosadit,“ konstatoval trenér Horejš.

Do přestávky na hráčích Dynama, z nichž pro mnohé bylo utkání s Opavou v I. lize prvním v jejich kariéře, byla nervozita zákonitě znát. Vedle zmíněné hlavičky Ledeckého zahrozil prakticky už jen Kladrubský z přímého kopu, který ale brankář hostí bezpečně kryl. „Hlídal jsem si hlavně svoji stranu. Z takové blízkosti je hrozně těžké zeď překonat. Většina hráčů to cpe ke gólmanovi. Soustředil jsem se na to a zalepil to,“ liboval si Vilém Fendrich.

Na rozdíl od první půle po změně stran Dynamo skutečně už mělo hru pevně ve svých rukou. Nicméně vyložené dvě šance vlastně domácí měli až v samém závěru. „Opavě výborně chytal Fendrich a nadstandardní výkony podali oba stopeři Svozil i Simerský,“ ocenil pevnou obranu soupeře budějovický kouč. „My ve druhé půli už hráli tu hru, na kterou jsme zvyklí a dostávali jsme se tam ze stran, jenže tam už prostor nebyl, protože oba ti stopeři byli ve vzduchu skvělí a všechno tam posbírali. A na konci zápasu, kdy jsme se už do koncovky dostali, nás vychytal brankář,“ připomněl střelu Mrsiče a následnou dorážku Táborského v poslední nastavené minutě.

Gól ale Dynamo nedalo a hosté si tudíž z jihu Čech vezli tři body. „První půli jsme odehráli velice dobře, byli jsme organizovaní, vyráželi jsme do rychlých brejků a měli i dobré kombinace, jimž chybělo jen přesné řešení ve finální fázi. Druhý poločas z naší strany už byl opak toho prvního. Byli jsme pasivní a nechali se zatlačit. Soupeř měl spoustu rohů a standardních situací, tím si vytvářel velký tlak, Fendrich v bráně nás ale držel. Tří bodů si velice vážíme,“ radoval se trenér Ivan Kopecký.

Zato hráči Dynama i jejich fanoušci, jich do ochozů přišly čtyři a půl tisíce, smutnili. „Divákům bych chtěl poděkovat, přišlo jich hodně a byli výborní, snažili se a pomáhali nám, taky kotel byl fantastický. Doufám, že to vydrží a že fanoušky my potěšíme i bodovým ziskem. Jsme zklamaní, musíme ale makat dál. Je za námi teprve první kolo, spousta zápasů je před námi a věřím, že i štěstí, které jsme tentokráte neměli, se v dalších zápasech k nám přikloní,“ uzavřel trenér Horejš.

A kdo ví, třeba pořekadlo, že první vyhrání z kapsy vyhání, zafunguje také opačně a bude platit i to, že první prohrání z kapsy nevyhání…