Fotbalisté Baníku, kteří do sezony šli s posíleným mužstvem a velkými ambicemi, poslali na jih Čech svou vizitku v podobě pěti gólů, nastřílených v minulém kole Zlínu. A v zápase samotném pak svou kvalitu, svou sílu i oprávněnost velkých ambicí Baník potvrdil. „My jsme samozřejmě dobře věděli, že nás čeká hodně silný soupeř a hodně těžké utkání, doma jsme ale chtěli uspět. Porážka nás velice mrzí,“ netajil se na pozápasové online tiskové besedě trenér Dynama David Horejš svým zklamáním.

Jeho svěřenci přitom proti Baníku nesehráli špatný zápas, tím víc je ale ztráta všech tří bodů mrzela. „Náš výkon nebyl špatný, jenže v chování hráčů v pokutovém území, ať už v obranném, anebo útočném, byl ve hře obou mužstev obrovský rozdíl,“ bezesporu měl trenér Dynama na mysli hlavně první dva góly Baníku, které padly po přetažených centrech ze stran. Ani Kuzmanovič, ani Tetour sice se svými 180 centimetry nejsou žádnými dlouhány, jenže na své gólové hlavičky měli spoustu prostoru i času, takže mohli pohodlně skórovat.

„Oba gólové centry ze stran mě potěšily. Domácí nám k nim dali prostor a my toho využili. Někdy potřebujete třeba dvacet centrů, jindy stačí dva,“ liboval si trenér hostí Ondřej Smetana, jenž si tří bodů z jihu Čech velice považoval: „Dynamo je kvalitní a doma nebezpečné, tady nebude snadné bodovat.“

Slova chvály těší, ztracené body to ale nevrátí. „Myslím, že herně to bylo naše nejlepší utkání z těch tří odehraných, jenže když doma dostaneme tři góly, těžko lze s tak silným soupeřem, jakým Baník jistě je, pomýšlet na bodový zisk,“ smutnil trenér Horejš. „Moc mě mrzí, jaké góly jsme dostali, protože jsme věděli, že Baník právě v centrovaných míčích má sílu a na to jsme se připravovali,“ hněval se David Horejš.

V dalším kole I. ligy se fotbalisté Dynama v sobotu už od 14 hodin střetnou v Olomouci s tamní Sigmou.