Přeštice, to je Berbrova bašta. Nedaleko odsud má svou usedlost, tady byl často k vidění na tribuně. A ostatně sem, do zdejší banky, ho vezli policisté po razii v tzv. kauze Šváb.

Teď se o místním fotbale mluví v jiných souvislostech. Opět ne moc příjemných.

Léto vneslo do zažitých poměrů ve městě na jihu od Plzně zmatek: zdejší tělovýchovná jednota pronajala za určitých podmínek soutěžní licence na oba své dospělé týmy (A mužstvo působící v letošní sezoně ČFL a B mužstvo působící v I. A třídě) na dobu určitou do konce sezony 2023/2024 firmě ROBSTAV, která tak řídí oba mužské celky. TJ Přeštice však nadále zaštiťují fotbal včetně mládežnických družstev a spravují celý fotbalový areál.

Dusno v Přešticích trvá. Stávající hráči rezervního týmu nastoupí ve III. třídě

Jenže… Mezi oběma subjekty došlo k výrazným třenicím. Hráči béčka po vyhazovu kouče stávkují. Mezi funkcionáři hapruje komunikace.

„V tisku i na sociálních sítích bylo několikrát opakováno, že zástupci FK ROBSTAV Přeštice jsou v tomto týdnu připraveni k jednání, proto nás překvapila odpověď s vyjádřením, že setkání je absolutně zbytečné a že celý případ předávají právnímu zástupci," řekl předseda TJ Přeštice Martin Kadaník.

„Požadavky výboru fotbalového oddílu TJ Přeštice jsou, aby se vrátil původní stav nastavené spolupráce s FK ROBSTAV Přeštice, která fungovala do konce minulé sezony. Tzn. nominace trenéra i hráčský kádr B mužstva byl v gesci TJ Přeštice. Zároveň jsme požádali o vrácení licence na soutěž B mužstva od 1. 7. 2023," zmínil.

Prales se starou gardou

Výsledek stávky? Béčko letos nedalo jediný gól, minule prohrálo ostudně 0:27, když si majitel pozval nové hráče.

Přitom áčku se v ČFL daří, o víkendu si smlslo na Domažlicích (výhra 5:1) a trenér Stanislav Purkart si pochvaloval atmosféru. "Tohle bylo naprosto úžasné. Jsme moc rádi, že jsme v Přešticích tuhle přízeň měli," řekl s narážkou na skoro 800 diváků na tribuně.

Šádek: Klub je na několik let zajištěný. I tak dál hledá investora či majitele

Jenže co s béčkem? Hráči áčka se nedali do kupy, a tak bylo utkání v Horšovském Týnu kontumováno. Už potřetí v sezoně.

Rezerva by tak měla v krajské soutěži podle regulí skončit…

Jenže není to úplný konec, záležitost má ještě pokračování. TJ Přeštice po všech problémech stihly přihlásit další tým - do nejnižší soutěže. Stávající hráči z rezervy tak nastoupili za nováčka. A svůj debut zvládli s bravurou - na půdě Merklína B vyhráli 16:0.

"Byla to jednoznačná záležitost, ale od příštího zápasu by nás mělo zbýt pět, šest z původního týmu, kteří chtějí pomoci posunout Přeštice výše. Tým se doplní hráči ze staré gardy. Ostatní mladé kluky pošle TJ do vyšších soutěží, protože v nejnižší třídě by se fotbalově nikam neposunuli," podotkl jeden z tahounů Ivan Blahoudek a ještě dodal: "Je to škoda, smutná situace, ale nedá se už nic dělat. Pokračovat nejde."