Napínavé fotbalové zážitky přineslo v sobotu 28. prosince páté Benefiční silvestrovské derby mezi štětskými fanoušky týmů Slavie a Sparty. Cílem nebylo jen protáhnout si těla po vánočních svátcích, ale pomoci i nemocnému Vojtíškovi z Račic, který trpí vzácným syndromem vývojových vad tzv. Greigovým syndromem.

Fanoušci Slavie a Sparty sehráli v sobotu ve Štětí fotbalové utkání a výtěžek věnovali na postiženého Vojtíška z Roudnice nad Labem. | Foto: Deník / Karel Pech

V České republice jsou zaznamenány pouze dva případy tohoto onemocnění. Přesto, že se turnaj nesl v přátelském duchu, vydali ze sebe hráči to nejlepší a nešetřili ani protihráče. V zápase „staré gardy“ hráčů nad 35 let porazil tým fanoušků Sparty fanoušky Slávie výsledkem 6:4 a porážku „slávisté“ utrpěli i v zápase hráčů do 35 let, kde podlehli „sparťanům“ 6:8. Oběma zápasům vytvořilo asi 130 přítomných fanouškovskou kulisu hodnou prvoligových utkání. Výborný výsledek nakonec přinesla i sbírka pro Vojtíška.