„Vstup do sezony je velice důležitý, a proto bychom rádi začínali doma,” dal se slyšet trenér David Horejš.

Už ve čtvrtek Dynamo zahajuje prodej permanentních karet, které se budou prodávat na pokladně za tribunou Východ, kde bude možné nově vedle platby v hotovosti platit také platebními kartami. Další možností pak bude online nákup na webu www.cbsystem.cz.

Vzhledem k aktuální situace ohledně vládních nařízení se klub rozhodl, že prodej permanentních karet zorganizuje tak, aby fanouškům garantoval dostat se na domácí zápasy. „Podle posledních informací z Ligové asociace víme, že stadiony budou moci být zaplněné minimálně z pětadvaceti procent. Pokud se situace nezmění, vyplývá z toho, že na náš stadion bude moci chodit přibližně 1700 fanoušků. Proto jsme se rozhodli, že začneme prodávat permanentky přednostně těm, kteří měli kartu v loňské sezoně," uvedl pro klubový web generální manažer Dynama Martin Vozábal.

Prodej držitelům loňských karet permanentky bude od čtvrtka 6. srpna od 10 hod. do pátku 14. srpna. Nárok na nákup permanentky bude mít každý, kdo má jakoukoliv plastovou permanentní kartu z loňské sezony. Pokud se do zmiňované poloviny srpna nevyčerpá kapacita prodaných permanentních karet stávajících držitelů, začne další týden od 17. srpna volný prodej permanentek. "Existuje i varianta, že prodej obyčejných vstupenek na jednotlivé zápasy sezony letos vůbec nebudeme provozovat. Pokud by se prodal velký počet permanentních karet, chodili by celou sezonu na zápasy pouze permanentkáři," doplnil Martin Vozábal.