Střední Čechy – Nejočekávanější kauzou čtvrtečního zasedání disciplinární komise Středočeského fotbalového svazu byl prohřešek brankáře Baníku Libušín Petra Cipry, který v sobotním zápase krajského přeboru Libušín – Poříčany napadl fyzicky rozhodčího Hrona. Hráč nakonec vyvázl s osmiměsíčním trestem, zatímco klub dostal vysokou pokutu 50 tisíc korun.

Brankář Petr Cipra neukočíroval nervy a napadl rozhodčího Hrona. | Foto: Bohumil Kučera

„Podle disciplinární komise zodpovídá za hráče klub. Vyčetla nám rovněž to, že jsme rozhlasem neuklidnili diváky,“ popsal dění na disciplinárce nešťastný předseda Baníku Libušín Petr Bartoš.



Jeho klub platil už na jaře 30 tisíc za nezvládnutí pořadatelské služby po vyhroceném derby I. A třídy se Hřebčí. „Ale tam jsem rozhodnutí komise chápal. Teď se mi zdá pokuta pro klub příliš vysoká,“ řekl Bartoš, který bude muset najít položky, které se dají škrtnout. Třeba zimní soustředění.



„Krajský přebor je bohužel drahá záležitost a někteří už mi říkali, zda by nebylo lepší se vrátit do okresu. Vždyť výkon rozhodčích v utkání s Poříčany, který celý tenhle problém vyvolal, nikdo neřešil a neřeší. Nemáme ani video. Slíbil ho svaz, ale zatím nedodal. Na disciplinárce mi bylo řečeno, že svaz za tohle nemůže, že to byla starost jiné firmy,“ až odevzdaně říká Bartoš.



V jeho týmu byli potrestáni ještě z lavičky vykázaný trenér Pavel Caizl, který zaplatí dva tisíce korun, z hráčů pak náhradník Švec, který si za kritiku rozhodčího nezahraje 5 utkání.