O tom, že má husinecký fotbal personální problémy, se spekulovalo již delší dobu. V loňském soutěžním ročníku, kdy Slavoj působil v I.B třídě, visel nad týmem mužů Damoklův meč. Hned v úvodu jara tým neodehrál již druhé utkání, přišla druhá kontumace a při třetí by byl ze soutěže vyřazen. "Bohužel první náznaky výkonostních problémů nastaly po odstoupení trenéra Frnocha ještě v předchozí sezoně, kdy jsme sice ještě setrvačností sbírali výsledky, ale tabulkou se propadali. Podzim 2022 byl již výsledkově hodně špatný a ani zimní příprava neproběhla optimálně. Bohužel hned na začátku jara nás opustil beze slova brankář, kvalitní útočník a některá zranění a absence stěžejních hráčů nás donutila povolat do týmu zpět místní "záložáky", což nám umožnilo dohrát se ctí jarní část soutěže. V této době tým opustil i trenér Vondrášek a mužstvo vedli Zdeněk Kučera a Pavel Zelený. Některá utkání se opravdu překvapivě povedla, ale toto provizorium nemohlo vydržet pořád. V závěru soutěže bylo úkolem jen dohrát soutěž bez další kontumace, která by znamenala velkou pokutu. Chci poděkovat všem, kteří našli motivaci a pomohli soutěž dohrát se ctí. Myslím, že poslední utkání, kdy jsme doma jasně přehráli celek Bavorova, bylo odměnou i pro diváky, kteří nám byli pořád věrní," shrnul peripetie posledních sezon předseda klubu Václav Heinzl.

A v červnu tohoto roku začalo kolečko spekulací znovu. Přihlásí Husinec okres, nebo nepřihlásí? "Termín přihlášení do dalšího soutěžního ročníku JčKFS a OFS PT byl 6. června 2023, tedy ještě přibližně tři kola před konci jarních soutěží. Bylo již pravděpodobné, že sestoupíme do okresního přeboru, ale naděje na záchranu stále ještě žila. Měli jsme od některých hráčů indície, že pokud náš tým sestoupí, přestoupí jinam. Věřím, že kdybychom nesestoupili, tak bychom nyní stále hráli 1.B třídu, na kterou by tým určitě po vhodném doplnění měl. Někteří sponzoři projevili zájem investovat do posil své prostředky. Bohužel, po sestupu se "sletěli supi" a tým opustili ve volném termínu tři hráči a po 20. červnu další tři. Naši starší matadoři již nechtěli hrát pravidelně a některým vleklá zranění toto již ani neumožňovalo. Stále výbor fotbalového oddílu ale věřil, že se dostatečný počet hráčů pro zahájení soutěže sežene, jelikož bylo naplánováno plno jednání," dodal k závěru uplynulé sezony předseda Slavoje Husinec.

V době letní přípravy se někteří hráči z kádru Slavoje ze sezony 2022/23 objevovali v dresech jiných klubů. Otázka, zda vůbec bude klub s více než stoletou historií v soutěži mužů pokračovat, tak byla znovu na stole. S blížícím se startem okresních soutěží rezonovala stále více. Rozhodující datum na potvrzení startu či odstoupení ze soutěže si v Husinci stanovili na úterý 22. srpna večer. Jak to dopadlo? „Nedopadlo to. Zrovna se chystám psát na OFS mail, že odstupujeme ze soutěže mužů pro následující sezonu,“ odpověděl včera na dotaz Deníku předseda klubu Václav Heinzl.

Odstoupení ze soutěže je pro fotbalového srdcaře typu Václava Heinzla opravdu velmi těžký krok. "Odhlásit tým ze soutěže, je opravdu to poslední, co jsem chtěl a musel udělat. Byla svolána hráčská schůze, která ale neměla patřičnou účast a hlavně absence mnoha hráčů byla odrazem jejich přístupu k fotbalu. I když neprobíhala žádná jarní příprava ani přátelská utkání, tak probíhala jednání až do posledního týdne, kdy jsem musel konstatovat, že je odhlášení soutěže mužů z okresního přeboru nevyhnutelné. Začínat soutěž s minimem hráčů by bylo nezodpovědné a odstoupení v jejím průběhu by bylo velmi drahé," shrnul situaci předseda Slavoje a dodal: "Zprávy o našem odstoupení bohužel rezonovaly po celém okrese a každý se mě ptal a volal, jak to vlastně je. Samozřejmě mi to bylo nepříjemné, protože je to i moje ostuda, že to dopadlo takto. Možná celý náš fotbalový výbor spoléhal částečně i na samotné hráče, kteří by pomohli "nabalit" případné zájemce hrát za Husinec okresní přebor, ale bez výsledku. Jak se šířily zvěsti o situaci v našem týmu, tak to bohužel přispělo k dalšímu odlivu stávajících hráčů a tím nutnost zacelit jejich odchody. Dají se sehnat tři až čtyři hráči, ale ne deset. Tam už by ani nebylo to srdíčko za vlasní obec.

Historie Slavoje Husinec pamatuje i sezonu v krajském přeboru. V kontextu tradice klubu je konec mužského týmu hodně smutný. Otázkou je, zda se jedná o konec definitivní, nebo je zde perspektiva, že by se mohl v určitém časovém horizontu do Husince dospělý fotbal zase vrátit. "Bohužel mnozí bývalí hráči byli osloveni, aby pomohli ve stávající situaci, ale na slova nemám čas už jsem trochu alergický. Všichni, kteří se točíme kolem fotbalu v Husinci tomu obětujeme plno času a elánu, ale čas si vždy najdeme. Je to plno i neviditelné práce, která je nutná k provozu oddílu a každý to bere jako samozřejmost. Je nutné situaci, která vznikla, náležitě všem vysvětlit, popsat a nastínit směr do budoucna. Vzhledem k tomu, že se tady v sezóně 1985/86 hrál dokonce krajský přebor, je to možná velké překvapení, ale myslím, že podobné problémy mají nebo budou mít i některé další oddíly v okolí a mnozí už možná ví, o čem mluvím," nastínil nepříjemný trend fotbalu jako celku Václav Heinzl.

Zázemí je u Blanice výborné, k dispozici jsou dvě travnaté plochy, nedávno zrekonstruované šatny. To bude nyní sloužit pouze mládežnickému fotbalu. "Areál do budoucna potřebuje renovovat trávník a k tomu budou směřovat případné žádosti o dotace. Ušetřené prostředky v dospělé kategorii investujeme hlavně do naší mládeže všech kategorií. To je budoucnost a kdo toto ještě nepochopil, tak bude časem řešit možná stejné problémy jako my nyní. Hráči se po okrese jen přelévají a stárnou. Bohužel toto mohu posoudit i jako rozhodčí, pohybující se na Prachaticku," připomněl trend dnešní doby Václav Heinzl a pokračoval: "V této sezoně spolupracujeme v mládeži s Vlachovo Březím a areál bude sloužit pro mladší a starší přípravku i pro družstva mladších a starších žáků v 1.A třídě i tréninkově. Areál slouží i pro různé kulturní akce Města Husinec, které nám mimochodem velmi přispívá na provoz celé místní Tělovýchovné jednoty. Letos budou ještě v areálu inovovány kabiny nohejbalu a volejbalu z bývalé garáže autobusu.

Jaká je tedy perspektiva obnovení činnosti týmu mužů u Blanice? "Odhlášení ze soutěže mužů samozřejmě neznamená konec fotbalu v Husinci. Je to zásadní rozhodnutí, ale věřím, že to není navždy. Máme všechny mládežnické kategorie od těch nejmenších kromě dorostu. V této kategorii je bohužel velký dluh nejenom v našem klubu. Loni jsme museli být ve společenství s Lažištěm. Jelikož v dorostu je ztráta mladých fotbalistů veliká a doplnění dospělé kategorie minimální, kategorie mužů jen stárne a kvalita jde postupně dolů. Věřím, že hlavně naši odchovanci nyní v kategorii starších žáků budou základem pro obnovení soutěže mužů. Tím chci říci, že nebudeme "tlačit na pilu" vrátit se do soutěže hned za rok. Uvidíme, třeba přijde někdo, kdo bude mít další nápad, bude mít chuť pracovat ve vedení fotbalového oddílu v Husinci a povede fotbal u nás s novým elánem. Pevně věřím, že přijde čas a my spolu povedeme rozhovor, jak jsme družstvo mužů opět přihlásili a postavili na vlastních odchovancích a doplnili jejich kamarády z okolí. Držte nám palce," dodal Václav Heinzl.

V OP mužů Prachaticka se tak opakuje situace z minulé sezony. Tehdy ještě před startem soutěže odstoupilo béčko Netolic a hrálo se následně v sedmi týmech. Scénář právě startující sezony je tedy až příliš podobný, odstupuje Husinec a opět je na programu soutěž o sedmi týmech.