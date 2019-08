Olešnice – Vimperk 2:3 (0:1). 61. a 86. R. Brousek – 36. O. Rod, 70. M. Buřič vlastní, 81. M. Tischler.

„K prvnímu mistrovskému utkání jsme zajížděli na hřiště nováčka v soutěži do Olešnice. Nevěděli jsme, co od soupeře čekat, protože jsme ho z minulosti vůbec neznali. Ke vší úctě k soupeři nám hned první minuty na hřišti ukázaly, že jakákoliv ztráta bodů zde je nemyslitelná. Měli jsme jasnou převahu, ovšem chyběl nám větší klid v zakončení. Naštěstí se krásně trefil Ondra Rod, který otevřel skóre utkání přesnou střelou do šibenice. Bohužel jsme již další branku nepřidali, i když jsme měli šancí na dva zápasy, a tak jsme šli o poločase do kabiny za stavu 1:0 pro nás,“ shrnuli první poločas trenéři vimperského Šumavanu.

„Druhý poločas jsme začali opět aktivně, ale plejáda neproměněných šancí z naší strany pokračovala. To vycítil soupeř a začal se vydávat více do ofenzívy. Podařilo se mu vyrovnat a na nás najednou padla deka. Naštěstí nám pomohlo štěstíčko a přidali jsme branku na 1:2 a brzy se dostali do dvougólového vedení. Soupeř ještě po našem nedůrazu snížil na 2:3. Ihned po obdrženém gólu se po krásné akci trefil David Tesař, ale navýšení skóre bránil zvednutý praporek pomezního rozhodčího, a tak zápas skončil 3:2 v náš prospěch,“ doplnili ke druhé půli vimperští trenéři a jednohlasně dodali: „Asi máme pořád co zlepšovat a to hlavně v koncovce, kdy nám to tam dnes nepadalo, ale jsme rádi, že vezeme z venka tři velmi důležité body. Naši hráči zaslouží pochvalu za předvedený výkon a ještě bychom rádi vyzdvihli výkon Tomáše Wintera a Ondřeje Roda. Uděláme maximum pro to, abychom na tyto body navázali v prvním domácím utkání, kdy hostíme soupeře z Trhových Svinů.“

Utkání s Trhovými Sviny se hraje tuto sobotu od 15 hodin na vimperském fotbalovém stadionu.