Za vzdálenější fotbalovou brankou vyrostlo hřiště menší s umělou trávou. Tu bude oddíl využívat především pro tréninky a možná i zápasy mládeže. Fotbalisté vyrazili na brigády a spolu s firmami, které se na výstavbě podílely, vše stihli ještě před zimou.

„Letošní rok pro nás amatérské kluby nebyl kvůli covidovým omezením příliš vydařený. Přes vše současné špatné věřím, že do budoucna bude lépe. Máme za sebou jen část podzimní části nové sezony, je odehraných sedm kol a nyní čekáme, jak se budou podzimní plánované zápasy dohrávat. Hodnotit po polovině sezony nic moc nelze. Možná mohlo být více bodů,“ vrátil se k fotbalovému podzimu předseda fotbalového Tatranu Volary Martin Sedlák..

Ale jak již bylo zmíněno, přestávku využili Volarští k dalšímu zvelebování areálu. „Na našem fotbalovém stadionu se snažíme rozšiřovat a vylepšovat zázemí pro další rozvoj sportu ve městě. Tentokrát je to nová umělá tráva, která nám pomůže prodloužit sportovní kalendář o několik měsíců, kdy nám počasí nedovolí sportovat na přírodním trávníku,“ pochvaloval si novinku Martin Sedlák a doplnil: „Tímto krokem se nám daří náš fotbalový areál po letech chátrání znovu oživovat. Naše plány jsou velké, a to nejen směrem k fotbalu. Zázemí by se mělo rozšířit i pro další kolektivní sporty.“

A co dodat závěrem? „Děkujeme všem zainteresovaným úřadům a firmám za podporu při realizaci a věříme, že nás podpoří i do budoucna. Sport je důležitý a je součástí každodenního života nás všech,“ doplnil předseda klubu a pokračoval: „Děkuji všem trenérům mládeže v okrese Prachatice za jejich odvedenou práci a společně s rodiči jim přeji hodně zdraví, štěstí, krásné prožití svátků Vánočních a do roku 2021 jen to dobré. Děkuji rodičům za to, že děti k fotbalu a sportu jako takovému vedou, fanouškům za přízeň, kterou fotbalu věnují.“

Ladislav Beran