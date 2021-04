V anketě Prachatického deníku si organizační pracovníci klubů hrajících okresní přebor a soutěž na Prachaticku vybírali největší osobnosti z těchto fotbalových pater. Ne všichni využili toho, že mohli označit pětici největších tahounů okresních týmů, přesto se v odpovědích objevilo jedenatřicet jmen. Tím, kdo dostal hlasů nejvíce, je Václav Hovorka z Borových Lad. Letos osmačtyřicetiletý špílmachr svého týmu je nejen věhlasným kanonýrem, ale když je třeba, neváhá zaskočit v obraně ani mezi třemi tyčemi. „Docela mě to překvapilo, že jsem dostal nejvíce hlasů. Přeci jenom jsem na hřišti někdy až moc zarputilý, což soupeřům moc nevoní,“ říká s úsměvem na úvod našeho povídání fotbalista Hraničáře Borová Lada.

Kdy a kde jste poprvé přičichl k organizovanému fotbalu?

Nepocházím z Borovky, takže tady to nebylo. Bydlel jsem v Čelákovicích u Prahy a tam jsem s fotbalem začínal v nějaké třetí třídě. Na Šumavu jsem přišel později, bydlel na Klášterci u Lipky a v nějakých patnácti letech začal na Borovce. Nějak jsem se zde nachomýtl, viděl jsem chlapy trénovat, fotbal mi chyběl a slovo dalo slovo. Začal jsem tady hrát. Byla tady skvělá parta, já si tu našel i manželku a na Šumavě zakotvil. Na Borovce se mi líbí a neměnil bych.

Odehrál jste v dresu Hraničáře Borová Lada celu svou kariéru, nebo jste si zahrál i v jiných klubech?

Přibližně tři roky jsem ještě hrál ve Zdíkově a jednu či dvě sezony ve Stachách. Tam jsem v obou klubech hrál I.B třídu. To mě ještě nyní synátor lákal do B třídy, ale to již ne. Možná tak dát nějakou přihrávku, ale fyzicky by to bez tréninku nešlo. Jinak jsem celou kariéru odehrál v Borových Ladech. Začínal jsem prakticky s těmi, kteří předtím zdejší fotbalový oddíl zakládali.

Mezi soupeři jste považován za nebezpečného kanonýra. Je Vám role kanonýra vlastní, nebo zaskakujete i jinde?

Abych pravdu řekl, v poslední době mi vyhovovalo hrát vzadu. Nastupoval jsem na stoperu. Kluci si ze mě dělají srandu, že je třeba mě naklonovat, abych vpředu dával góly a vzadu bránil. Vždy jsem zkrátka hrál tam, kde bylo potřeba.

Mnohokrát jste se postavil i do brány a docela Vám to šlo.

Soupeři se kolikrát divili, když jsem vylezl na hřiště v gólmanském dresu. Ale mě to v bráně docela bavilo a i docela šlo. To se mi také stalo, že jsem si v lese přivodil úraz. Řízl jsem se do nohy a po týdnu, kdy jsem měl zašité šlachy, tak mě kluci lákali na fotbal, abych šel odchytat zápas. Tehdy jsme hráli proti Volarům, kluci mě ukecali, já vlezl do brány a zlomil si nadvakrát prst. Ale uhráli jsme remízu. Soupeř mi nemohl dát branku. Jsem hodně zarputilý a když už jsem do brány vlezl, tak jsem zkrátka musel odevzdat více než sto procent. Ta zarputilost mi v poslední době chybí hlavně u mladých hráčů.

Přestože máte úspěchy i v bráně, přeci jenom jste brán za kanonýra. Máte spočítané nastřílené góly?

Abych pravdu řekl, spočítáno to nemám. Ale docela by mě to zajímalo. Statistiku si nevedu, ale jednou jsem byl vyhlášen jako nejlepší střelec okresu. To jsem dal za sezonu osmadvacet mistrovských branek.

Určitě si ale vzpomenete na utkání, kdy jste nastřílel nejvíce branek v kariéře.

Nejvíce jich bylo v zápase na Javorníku. To už mi rozhodčí říkal, abych skončil, že už si to nemá kam psát. To jsem jich nastřílel osm. V I.B třídě jsem jich pak dal v dresu Zdíkova pět v Husinci.

Každý fotbalista má v hlavě takový ten TOP zápas, na který bude vzpomínat vždy. Který je to u Vás?

Nejraději vzpomínám na zápas zpřed dvou let, kdy jsme tady na Borovce porazili Záblatí 1:0. Záblatí tehdy postupovalo do I.B třídy a byla to myslím jejich tehdy první a asi i jediná porážka v sezoně. To jsme se všichni fakt hecli, odehráli výborný zápas a výhru pak také náležitě oslavili. Nálada byla perfektní a všechno super.

Jste nejzkušenějším hráčem v týmu a největším tahounem. Je těžké namotivovat mladší hráče, aby podali stoprocentní výkon?

Ono to asi ani není až tolik o motivaci, jako o tom, jak to má kdo postavené sám v sobě. Když chce, tak na hřišti nechá všechno, a když nechce, tak nepomůže žádná motivace. Stalo se mi také párkrát i to, že když jsem při zápase spoluhráče hecoval, tak mi čtyřiadvacetiletý kluk řekne, že nemá z čeho brát. To by ve mě kolikrát i bouchly saze a po pravdě řečeno, i jsem vybuchl. Že jsem emotivní, to o mě všichni vědí. I když postupem času jsem to všechno zklidnil.

Nahrál jste mi na otázku. Co vy a červené karty?

Za fauly to moc nebylo, spíše za emotivní výjevy. A jak už mě rozhodčí znali, tak mě moc nešetřili. Měl jsem dokonce roční stopku. To mě hodně bolelo, když jsem nemohl hrát. Pak už jsem se začal krotit. Ale celkově těch červených karet až tolik nebylo. Spíš to bylo ve chvílích, když jsem prosazoval něco, co asi bylo jinak.

Když nebudeme počítat pár podzimních zápasů, tak jsme rok bez fotbalu. Jak to snáší hráč, který je zvyklý pravidelně hrát a je to pro něho druhá součást života?

Potřebovalo by to hlavně tělo. Nějaké to kilo jsem nabral a myslím si, že na tom budeme skoro všichni podobně a až vyběhneme na hřiště, tak to asi bude pořádný očistec. Snažil jsem se i sám trochu hýbat. Mladší synátor, který hraje za žáky ve Vimperku, se mě snažil vytáhnout alespoň běhat. Alespoň o víkendu. Přes týden přijíždím pozdě z práce, takže to není jednoduché. Ale fotbal mi v každém případě chybí. Manželka mi sice říká, že už bych se na to měl vykašlat, že už mám nějaký věk, ale člověku to nedá. Člověk to má rád, pohyb potřebuji a pokud to alespoň trochu půjde, tak na to hřiště zkrátka vlezu.

Asi by nebylo dobré ve chvíli, kdy se rozhodne o restartu soutěží, rovnou naskočit do mistrovských zápasů, ale dát si dva až tři týdny na přípravu. Jaký je Váš názor?

Asi by bylo třeba se trochu rozhýbat. Mohlo by jít o zranění, člověk není připraven na rychlejší pohyb. Trénink by to určitě chtělo, aby to pak na hřišti nějak vypadalo.