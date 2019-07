V sobotu se ve Čkyni sešlo dvanáct družstev. Ta si zahrála ve třech skupinách každý s každým na 2x8 minut, ze kterých postupovaly vždy dva nejlepší týmy a navíc dva ze třetích míst do čtvrtfinálových vyřazovacích bojů.

Až do finále se probojovaly celky Turků a Tácku United a vítězství slavili Turci. Bronz ze Čkyně si odvezli hráči týmu Mušky FC. Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Jan Dušek (Show Your Help), nejlepším hráčem Michal Šíp (Turci) a nejlepším střelcem Dominik Petráň (Mušky FC).

„Vše proběhlo v klidu a bez zranění. Turnaj vyhráli domácí Turci, tým vedený bratry Michalem a Václavem Turkem. Z čeho máme ale ještě větší radost, výtěžek z letošního ročníku turnaje jde kompletně na naší půlroční sbírku se Show Your Help na vimperskou ergodílnu v nemocnici. Vybraná částka ze sobotní akce absolutně předčila naše očekávání, na transparentní účet putuje skvělých 7458 korun,“ vyhodnotil turnaj spokojený spoluorganizátor Patrik Krull.