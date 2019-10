SKUPINA A

Pokračoval boj o první čtyřku, která si na jaře zahraje nadstavbovou soutěž o postup. Pro béčko Netolic a Vlachovo Březí prakticky podzim skončil, oba celky již mají horní nadstavbu jistou. O další dvě místa budou bojovat minimálně tři týmy a další dva čekají na klopýtnutí soupeřů.

Vlachovo Březí – Strunkovice B 7:1 (1:1). 10. a 84. M. Novotný, 47. O. Pečený, 49. J. Hubáček, 69. P. Brzobohatý, 74. a 75. F. Daniel.

Nebahovy – Netolice B 2:3 (1:2). 35. Matyáš Rosa, 75. S. Sitter – 6. M. Rybáček, 12. a 54. V. Vlášek.

Lhenice B – Zbytiny 7:1 (5:0). 9. D. Lukač, 12. (PK) a 36. P. Vincik, 15. a 50. L. Burda, 32. V. Pilát, 77. P. Lukšovský – 87. P. Lebeda.

Vitějovice – Dub 2:2 (1:0). 25. R. Doubek, 80. M. Raušer – 46. P. Friš, 58. L. Friš.

1. Netolice B 7 2 1 46:15 23

2. Vlachovo Březí 7 1 2 40:16 22

3. Vitějovice 5 2 3 28:18 17

4. Lhenice B 4 4 2 33:12 16

5. Dub 5 1 4 22:29 16

6. Nebahovy 3 1 6 23:36 10

7. Strunkovice B 3 1 6 17:34 10

8. Zbytiny 0 0 10 7:57 0

SKUPINA B

Až v desátém kole se do černého trefili střelci Horní Vltavice. Tedy přesně řečeno Lukáš Kes, který dal tři góly, ale ani to na první body nestačilo. Teoretickou šanci se dostat do první čtyřky ještě má béčko Čkyně, ale muselo by zbývající čtyři zápasy vyhrát a současně doufat, že Zdíkov či Volary již nebudou bodovat.

Borová Lada – Čkyně B 2:4 (1:2). 35. a 82. A. Nahodil -42. M. Kuta, 44. (PK) a 90. M. Turek, 73. T. Had. ČK: 0:1 (89. M. Klíma).

Šumavské Hoštice / Lažiště B – Zdíkov 1:1 (0:1). 48. (PK) M. Mráz – 12. M. Sýs.

Horní Vltavice – Svatá Maří 3:4 (1:2). 35., 52. a 75. L. Kes – 13. P. Sýs, 40. a 85. V. Vondrášek, 62. J. Stejskal.

1. Vacov B 9 0 0 64:5 27

2. Š. Hoštice / Lažiště B 7 1 2 31:16 22

3. Zdíkov 6 1 3 32:17 19

4. Volary 6 0 3 37:25 18

5. Čkyně B 3 2 5 24:24 11

6. Borová Lada 2 2 6 22:29 8

7. Svatá Maří 2 2 6 15:31 8

8. Horní Vltavice 0 0 10 3:81 0

Vacov B – Volary 5:2 (3:1). 23. A. Mach, 27. a 36. G. Bujok, 46. F. Zitta, 86. T. Hozman – 34. D. Kučera, 50. Z. Dočekal.