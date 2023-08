/FOTOGALERIE/ Sobota patřila na čkyňském fotbalovém hřišti turnaji starých gard. Vítězství si odvezly bez ztráty kytičky bývalé hvězdy Spartaku Kaplice.

SG Spartak Kaplice. | Foto: SK Čkyně

Ve Čkyni se konal za deštivého počasí turnaj starých pánů nad 45 let Čkyně Cup. Hrálo se v rozestavení 5+1 na polovinu hřiště na 2x20 minut. "Sice je smutné, že se nakonec v jihoceskem kraji najdou jen tři mužstva, a to z Kaplice, Katovice a domácí výběr, ale kluci si to užili a ukázali, že fotbal stále umí, jen je jim pár let navíc. Všichni to přežili ve zdraví a řádně zapili. A o to šlo. Příští ročník bude na vážkách. Jak uvedl Václav Palivec, půlka hráčů už tu nemusí být," shrnul klání jeho spoluorganizátor Jan Děd.

Vítězem turnaje se stali hráči Spartaku Kaplice, kteří ba své zápasy vyhráli.

Výsledky zápasů:

Katovice - Kaplice 3:6. Branky: Šedivý 2, Kordik - T. Vávra 2, Kutlák, J. Říha, Gažák, Ginzel.

Čkyně - Kaplice 2:4. Tesař, Kuneš - Janura, Vávra, Říha, Ginzel.

Katovice - Čkyně 1:6. Kuneš M. vlastní - Babka 3, Kuneš M. 2, Vojtíšek.

Celkově pořadí: 1. Kaplice, 2. Čkyně, 3. Katovice.



Nejlepší hráč: Petr Janura.

Nejlepší střelec: Pepča Michel.

Nejlepší brankář: František Říha.

Zdroj: SK Čkyně