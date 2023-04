/FOTOGALERIE/ Po pěti měsících zimní přestávky se o víkendu roztočí kola fotbalových soutěží na Prachaticku. Ale ne všech, další začnou až za týden.

O víkendu startuje jarní část fotbalových soutěží na Prachaticku. | Foto: Zdeněk Formánek

Do bojů vstoupí týmy v okresním přeboru mužů. Tedy jen šestice, Vitějovičtí mají volný los a mohou ještě nabírat síly.

S náskokem sedmi bodů a jednoho utkání k dobru na Vacov B vstupují do jara z prvního místa fotbalisté Sokola Stachy. Na podzim sice nějaký ten bodík poztráceli, ale potvrdili roli favorita soutěže. A navíc je otázkou, zda by se do I.B třídy vůbec tlačil ještě někdo jiný. Vacov tam má své áčko a ve Čkyni (béčko je třetí v OP) se musejí především soustředit na to, aby zachránili první tým v I.A třídě. Výhozí pozice tedy vypadá jednoznačně, ale uvidíme, jak to vše nakonec dopadne.

Na opačném pólu tabulky sídlí volarský Tatran. Bývalí fotbaloví harcovníci z tohoto klubu musejí být z postavení v tabuce hodně smutní. Uvidíme, co Tatraňáci vymyslí na jaře.

V prvním jarním kole se hrají všechny tři zápasy v sobotu. Od 15 hodin duel Stachy - Šumavské Hoštice, od 16.30 hodin pak zápasy Nebahovy - Čkyně B a Volary - Vacov B.

O víkendu startuje i žákovský okresní přebor. Hraje se v sobotu a pouze ve Čkyni. Nejprve od 10 hodin béčko s Volary a v poledne pak áčko s týmem Husinec / Lažiště. Třetí duel Stachy / Zdíkov - Nebahovy je odložen na další pátek.

Do jarní části vstoupí i soutěž starších přípravek. V pátek od 10 hodin se předehrává duel Netolice / Strunkovice - Husinec / Lažiště. V sobotu od 13 hodin se hrají duely Vlachovo Březí - Vimperk B a Volary - Zdíkov / Stachy.