Volarští fotbalisté i ostatní sportovci ve městě přivítali zprávu o možnosti venkovního trénování v počtu dvaceti s nadšením.

Sportovci ve Volarech jsou již z různých nařízení zmatení. | Foto: Ladislav Beran

Bohužel, již v sobotu museli krotit své vášně, když z Ministerstva zdravotnictví ČR přišla informace, že sportovat se sice bude od pondělí moci, ale jen ve dvojicích. To už zase parta hrající tenis na kurtu u plaveckého bazénu okomentovala slovy: "Je to pořád stejné, jeden den tak, druhý jinak. To je k zbláznění."