OP MLADŠÍ PŘÍPRAVKA Volary – Vacov 43:0 (20:0). D. Honnerová 10, Mi. Sedlák 9, Z. Štim a F. Joza 7, J. Podracký 6, D. Sedlák 3, M. Sládeček. Strunkovice / Lhenice – Vimperk C 17:12. T. Šílený 10, V. Žemlička 3, L. Brabec 2, J. Šanda a A. Kolářová – L. Hovorka 3, M. Němčák, J. Bartůšek, T. Dutka a Š. Fleišman 2. Zdíkov / Stachy – Vlachovo Březí 3:13 (1:6). D. Froyda 2, F. Valič – J. Hubáček 3, M. Háva, J. Kislinger, M. Kouba, A. Vanýsek a A. Fridrich 2. Volary B – Husinec / Lažiště 6:7 (3:5). M. Sládeček a M. Kalík 2, K. Lohynský a J. Fučík – V. Šteffek, M. Veselý a O. Talafous 2, D. Škopek.

OS MUŽI Vacov C – Borová Lada 1:9 (0:5). 54. G. Bujok – 3., 6., 37., 39., 47. a 64. V. Hovorka, 44. J. Čech, 49. a 79. J. Zbořil. Vlachovo Březí B – Zbytiny 4:2 (3:0). 18. a 38. Š. Kouba, 27. V. Pěsta, 80. F. Lagron – 47. J. Hudák, 65. J. Motyčák. Horní Vltavice – Nebahovy 1:7 (1:6). 36. J. Jirků – 3. a 8. S. Sitter, 21., 28. a 80. J. Šandera, 24. L. Kubát, 42. J. Málek. Zdíkov – Svatá Maří 2:3 (1:0). 38. T. Vlček, 60. S. Schwarz – 47. T. Hubáček, 53. M. Trojan, 67. S. Trojan.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.