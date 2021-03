Situace v České republice se však příliš nelepší a zdá se, že ani polovina dubna nebude datem restartu. „Ve chvíli, kdy se bude moci zase trénovat, tak je třeba minimálně tři týdny na přípravu. Není možné hned vletět na hřiště a hrát o body. To by přineslo plno zranění,“ ozývá se z drtivé většiny fotbalových klubů. A jak se na situaci dívají zástupci klubů na Prachaticku? Jsou přesvědčeni o tom, že se dohraje alespoň polovina sezony? Na to dala odpověď první část ankety Prachatického deníku mezi kluby hrajícími soutěže na Prachaticku. V dalších částech ankety pak budou zástupci klubů hovořit o ambicích na postup a vyberou fotbalové osobnosti z řad hráčů, brankářů a rozhodčích.

Na úvod je třeba říci, že si v některých klubech patrně pořádně protáhli zimní spánek a do ankety se jejich zástupci nezapojili. Ale zbytek názorů je hodně široký. Prakticky od názoru, že se již mohlo začít hrát až po ten, zda se vůbec rozjede v termínu příští sezona.

„Za mě už se mohlo hrát. Mám na celkovou pandemickou situaci svůj názor a třeba s antigenními testy by to mohlo jít,“ myslí si Patrik Krull ze čkyňského béčka.

Další názory jsou již opatrnější, ale čiší z nich naděje, že by se mohlo začít brzy. „Podle mého názoru se začne nejdříve v polovině dubna a dohrají se jen zápasy z podzimu,“ myslí si vacovský Jan Kopáčik. Podobný názor sdílí i předseda Sokola Zdíkov Jan Kačer: „ Ideální čas by byl začátkem května, popřípadě nejdříve v polovině dubna.“ To, že by se mohl fotbal restartovat začátkem května, si myslí i Václav Novák z Dubu.

Další respondenti jsou k vývoji situace kolem pandemie a amatérského sportu skeptičtější. „V současné době je těžké odhadnout, kdy by mohl fotbal v okrese začít. Doufám jen, že tato přestávka nevezme hráčům a týmům vítr z plachet a některé týmy nebudou mít problém s hráči a sestavením fotbalové jedenáctky,“ glosoval situaci Radim Mráz ze Šumavských Hoštic.

„Myslím si, že budeme rádi, když začneme další ročník v obvyklém termínu. V této době je třeba se soustředit na důležitější věci než hrát fotbal,“ přidal svůj názor na restart soutěží Jan Miko z Borových Lad. Podobně smýšlí i zbytinský Pavel Lebeda: „Fotbal se tento rok asi rozjede, ale vše bude záležet na Covid-19. Za mne si myslím, že na podzim by se to mohlo podařit, ale to se vše uvidí.“

„Rozjezd amatérských soutěží vzhledem k vývoji epidemiologické situace zatím nevidíme jako reálný a bylo by pro nás překvapení, kdyby se dohrála podzimní část soutěžního ročníku 2020/2021,“ přidávají svůj pohled na věc fotbalisté béčka Netolic. Ve stejném duchu vidí situaci také nebahovský Libor Nechoďdomů: „Myslím, že bude úspěch, když zahájíme novou sezonu v srpnu. Po zkušenostech z předvánočního průšvihu bude vláda extrémně opatrná, takže to by se musel stát zázrak.“