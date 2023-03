/FOTOGALERIE/ Reorganizace fotbalových soutěží se mezi funkcionáři skloňuje stále více. Co na to ti, kterých se to přímo týká?

Okresní fotbal. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Zvažovaná reorganizace fotbalových soutěží by měla teoreticky nejvíce pomoci okresním soutěžím. Ty by se měly rozrůst o týmy, které se "nevejdou" do krajských kvót šesté ligy. Na jihu Čech by se to mělo týkat 42 týmů. Některé z nich by "spadly" do soutěží na Českokrumlovsku.

Své si k tomu má co říci například Zdeněk Kemény. Jednak jako organizační pracovník TJ Horní Dvořiště a jednak jako člev VV OFS Český Krumlov a předseda jeho STK. "Je smutné, že pomalu začíná docházet na mé slova, která říkám již deset let. Fotbal na vesnicích umírá a postupně vymře. Tvrdil jsem, že právě na Českokrumlovsku nebude soutěž a postupně přebor v průběhu deseti, patnácti let existovat. A nejsem daleko od pravdy. FAČR to začíná teď řešit, ale již je pozdě," hovoří o problematice reorganizace soutěží Z. Kemény.

Reorganizace fotbalových soutěží by se dotkla i řízení okresů

Pro svá slova má i argumenty. "Husákovy děti, dnešní čtyřicátníci, již pomalu odchází do fotbalového důchodu a pak je tu dvacet let díra, kde se nerodily děti. FAČR, respektive ČMFS, jel na vlně euforie EURA 1996 a dalších z přelomu tisíciletí, ale na výchovu mládeže, podporu mládeže a rozvoj moderních trendů se úplně zapomnělo. Je to obdobné jako v hokeji po Naganu," dodává zkušený funkcionář.

Pozitivní dopad na okresy by částečně mohla změna mít. "S redukcí soutěží dojde dozajisté ke zkvalitnění soutěží na všech úrovních. Okresům to může pomoci, je otázkou, na jak dlouho. Pět, deset let," nastolil otázku Zdeněk Kemény a pokračoval: "Kdo to odnese, tak to budou ty nejslabší mančafty na okrese. A možná je to donutí skončit úplně, poněvadž nikoho nebaví chodit na fotbal a dostávat desítky. Přeci jenom skok mezi I.B a okresem je u nás hodně velký. Vždyť už teď je českokrumlovský okresní přebor složen z mančaftů dvou kategorií. Ty, co hrály přebor, a ty, co hrály ještě před třemi lety soutěž. A je to vidět i na výsledcích. No a do toho přijdou tři až čtyři mančafty z I.B. Suma sumárum, s reorganizací soutěží osobně souhlasím, poněvadž v tom vidím víc pozitiv, než negativ, ale jestli to k něčemu bude, tak to ukáže až čas. Ale v záchranu fotbalu na malých vsích nevěřím."