Tři kvalitně připravené turnaje měly výbornou herní úroveň a rodiče svým ratolestem připravili perfektní fotbalovou atmosféru, takže to byl fotbal se vším všudy.

Malí fotbalisté připravili ve třetím turnaji opravdové fotbalové představení. Trenéři dirigovali, rodiče diváci a sourozenci fandili a tak si to všichni užívali. Herně to bylo u všech týmů super, třetí turnaj ukázal, že všichni na hrací ploše již toho hodně umí. Za měsíc, který tento turnaj trval, kluci i dívky ukázali, že toho umí z fotbalové abecedy dost, kličky, nahrávka a hlavně bojovnost i nasazení, to byla deviza všech hráčů i hráček. Nechyběly ani krásné branky, nechyběly akce na jeden dotek a vše mělo na tuto kategorii velkou kvalitu.

Turnaj se povedl a vítězové jsou všichni hráči, neboť zde nešlo ani tak o body, ale o pocit radosti ze hry i výkonu a to se podařilo. Poděkování patří funkcionářům všech tří týmů, rodičům za podporu svých ratolestí a tak za rok, nebo třeba i dříve, ahoj.

Ladislav Beran