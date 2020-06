Po vzájemné domluvě vedení klubů Šumavanu Vimperk, Tatranu Volary a FK Prachatice vznikla myšlenka turnajů, které začaly kláním ve Vimperku. Oddíly daly dohromady vždy dva týmy mladších přípravek a hrálo se na 2x15 minut. Hřiště se zaplnili a kluci i dívky v dresech a bylo vidět, jak se všichni zase těšili zpět na hřiště. Ve Vimperku nechyběl ani početný doprovod rodičů, kteří si slunné odpoledne též naplno užívali a fandili svým ratolestem.

Samotný turnaj hráče i hráčky důkladně prověřil a vše pozorně sledoval i Grassroots trenér mládeže OFS Prachatice Ondřej Málek, který si turnaj pochvaloval. ,,Jsem moc rád, že to opět začalo. Na děti jsme se s trenéry moc těšili a dnes to bylo vidět. Opatření způsobená koronavirovou krizí nám vzala jarní část. Je to, ale v podstatě celá sezona a tak tyto turnaje jsou vhodnou přípravou. Pro mne je to i čas na hledání a vytváření nového Okresního výběru. Ve dnech 21 – 23. srpna budeme mít v Sušici soustředění, na kterém se bude tento výběr tvořit,“ dodal Ondřej Málek.

Samotný první turnaj ovládli domácí fotbalisté, ale v podstatě šlo o to, aby si děti opět připomněly základy hry s míčem kopaným, takže vítězové byli všichni.

Ladislav Beran