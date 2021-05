„Bylo to pro nás nepříjemné. Kromě individuálního sportování nebylo povoleno prakticky nic. A právě v zimních měsících, kdy se nic nedělo, byli zvyklí naši svěřenci trénovat v hale a každou zimu jsme odehráli několik halových turnajů. To nám bohužel pandemie sebrala,“ smutně hodnotil situaci trenér nejmenších fotbalistů Prachatic Tomáš Vávra.

Od dubna se začala situace po malých krůčcích zlepšovat. Toho využili i Prachatičtí. „Ačkoliv to ze začátku bylo v omezeném počtu dvou dětí s dodržováním rozestupů, tyto podmínky jsme samozřejmě dodržovali a i za těchto omezení jsme se pustili do tréninků. Popravdě řečeno jsem měl trochu obavy z toho, kolik dětí skončí a zvyknou si na pohodlný život bez pohybu a sportu. Naštěstí se moje obavy nenaplnily a na první trénink dorazili kluci v plném počtu a s velkou chutí se opět zapojili do fotbalových tréninků,“ pochválil své svěřence a jejich zájem o fotbal Tomáš Vávra..

Za normálních okolností by malé fotbalisty čekalo ještě několik mistrovských zápasů, ale soutěže byly zastaveny. „Trénovat chceme do konce června a pokud to epidemiologická situace dovolí, tak chceme sehrát i nějaké přátelské zápasy,“ doplňuje trenér a zve na tréninky i další zájemce: „Tímto bych chtěl nové kluky i holky ročníků narození 2012, 2013, 2014 a možno i 2015 pozvat na fotbalový trénink, který probíhá na hřišti v areálu TJ Tatranu Prachatice. Rádi přivítáme nové fotbalisty a fotbalistky. Tréninky probíhají vždy v úterý a ve středu od 16 do 17 hodin.“