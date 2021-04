Dle výsledků ankety ohledně osobností mezi třemi tyčemi je v současné době tou nejspolehlivější Josef Kainc z SK Čkyně B. Ve třiatřiceti letech má za sebou odchytány zápasy nejen v okresních, ale i krajských soutěžích. Na kontě má i sezonu v krajském přeboru. Tak jako drtivé většině dalších fotbalistů, i jemu v současné době hra s kulatým nesmyslem hodně chybí.

Kdy jste poprvé obul fotbalové kopačky a kde?

Začínal jsem již v pěti letech a mojim mateřským oddílem, kde začala fotbalová kariéra, byl SK Čkyně.

Bylo Vám dáno do vínku, že půjdete rovnou mezi tyče, nebo tomu osud chtěl, že jste na pozici gólmana zakotvil?

V poli jsem hrál asi jen měsíc a pak již zamířil rovnou mezi tři tyče, kde jsem zůstal až dodnes. Mojim brankářským vzorem byl samozřejmě strýc Míra (Jaromír Kainc, dlouholetý skvělý gólman a posléze i šéf čkyňského fotbalu – pozn. autora). Chodil jsem se dívat na zápasy, ve kterých chytal, a bylo jasné, že chci jít do brány také. Takže jsem šel chytat v přípravce a již jsem z branky nevylezl.

Dá se spočítat, kolik zápasů jste v kariéře odchytal?

To by byl opravdu jen velmi hrubý odhad. Mám za sebou osmadvacet odchytaných sezon. Abych nepřestřelil, tak určitě přes šest stovek zápasů.

Vaše kariéra byla spojena vždy pouze se Čkyní, nebo jste oblékl i jiný dres?

Do osmnácti let, do konce dorostenecké kategorie, jsem chytal ve Čkyni. Pak jsem šel na čas na výměnu do Sokola Malenice. Ten hrál na špici strakonického okresu. Po dvou sezonách jsem se vrátil do Čkyně, zde strávil půl sezony a poté šel do Vacova. Tam jsem působil rok a odtud šel ještě do Svaté Maří, kam mě zlanařili kamarádi. Tam jsem působil rok a pak už mé kroky směřovaly zpět do Čkyně, kde působím mezi tyčemi až do dnešní doby.

Zmínil jste i Malenice. To bylo období, kdy jste se vyměnili s Pavlem Hoškem a on šel chytat do Čkyně krajský přebor?

Přesně tak. Vyměnili jsme se právě s Pavlem.

Chytáte sice za béčko, ale kdyby přišel povolávací rozkaz do áčka, určitě byste neváhal.

Ve čkyňském áčku jsem skončil přede dvěma lety. Bylo to pro mě časově náročné skloubit i se zaměstnáním. Přišel Jakub Formánek, takže post gólmana tím byl vyřešen. Ale mluvil jsem s trenérem áčka Honzou Dědem, který mi stále připomíná, abych byl připraven v případě nějakého zranění či jiných důvodů do áčka zaskočit.

Čkyňská brankářská škola je vyhlášená. Rodilo se zde vždy plno výborných gólmanů. Čím to je?

Je fakt, že zde chytali vždy výborní gólmani. Ať již čkyňští odchovanci či ti, kteří přišli z okolí. Vždy tady byla výborná parta a gólmani tady měli vždy v týmu výborné postavení.

Že by lepší podzemní voda, že se zde rodí chachaři, kteří se nebojí mezi tyče?

Určitě tomu pomáhá Volyňka a hlavně také hospůdka hned vedle hřiště (smích).

Každý gólman si chce ve své kariéře dát i gól a pokořit kolegu v protější bráně. Podařilo se Vám to již? Chodíte někdy na penalty?

V mládežnických kategoriích jsem dal dokonce čtyři góly. To jsem chodil dokonce i na trestné kopy. Tehdy jsme měli špatnou sezonu, kluci moc fyzicky nevyrostli a moje „světová šajtle“, kterou mám po strejdovi Mírovi, mi pomáhala i při trestných kopech. Byla i nějaká penalta. Brankářský sen jsem si tedy už splnil a nyní se již do ničeho podobného nehrnu. Možná, kdybychom vedli o pět branek, tak bych na penaltu šel, ale jinak ne.

Máte v paměti nějaký zápas, který si budete navždy pamatovat? Ať již vyšel výborně či právě naopak?

V poslední čkyňské sezoně v krajském přeboru, kterou jsem odchytal, mi vyšel domácí zápas s Třeboní. Vyhráli jsme 3:0 a já byl vyhlášen hráčem kola i osobností kola. Ten zápas se mi povedl, ale samozřejmě i díky klukům v obraně. Měl jsem tehdy tři zápasy za sebou bez inkasovaného gólu, pak jsme jeli do Sedlice, já dostal v desáté minutě červenou kartu a bylo hotovo. Sice jsme v té sezoně spadli, ale jsem rád, že jsem si krajský přebor zachytal.

Prošel jste několika kluby, dají se nějak srovnávat party v nich?

Tady na Šumavě a v blízkém okolí je to všude o výborných partách. Je to podobné, všude správné. Po zápase se sedne, i když se kluci na hřišti třeba pohádají, tak je po zápase vše zapomenuto. Tak to má být, fotbal se hraje pro radost. Ale nejvíce vzpomínám na partu v dorostu, s některými kluky hrajeme dodnes. Pak vzpomínám rád na partu kolem mého strejdy, když trénoval. Byli tam Michal Uhlík, Venca Turek a další. To byla super parta. V dorostu a béčku nás vedl Pepík Kuneš, na to také rád vzpomínám.

Chodíte si zachytat i sálovku a malý fotbal. Říká se, že do malé brány vleze jen největší fotbalový blázen.

Je to rychlejší, náročnější a podstatně více si člověk zachytá. Nedá se odpočinout. Někdy si člověk opravdu říká, že je blázen, že tam vlezl. Ty rány opravdu bolí.

Čkyňské béčko je aktuálně na chvostu okresního přeboru, ale dolů určitě nechcete. Jak to bude vypadat, pokud se sezona ještě restartuje?

Určitě se chceme zachránit. nikdo nechce do nejnižší soutěže. Měli jsme tam zápasy, které byly na vítězství, ale my neproměnili šance. Pak přišly hloupé góly a my jsme zatím tam, kde jsme. Ale doufám, že pokud se to znovu rozjede, tak v tabulce poskočíme dopředu.

Béčka by měla být k tomu, aby odtud vyšli hráči pro první tým. V některých klubech je to spíše o tom, že z áčka chodí zachraňovat béčko. Ve Čkyni je však béčko tak trochu samostatná jednotka.

Pro naše áčko je prioritou postup do I.A třídy a logicky nikdo nechce riskovat, aby se některý z hráčů zranil v zápasech béčka. U nás to funguje tak, jak by asi i mělo, to znamená, že si dle potřeby trenér áčka vytahuje hráče z B týmu.

Čkyňský fotbal je výjimečný i tím, že má dokonce tři týmy dospělých. Výborně funguje i pětatřicítka.

Těch oddílů, kde by takto byly tři dospělé týmy, moc není. Ale lidí na fotbal tady máme dost, takže mohou všechny v klidu fungovat.

V současné době je sport úplně zastavený. Znáte situaci v nejnižších fotbalových patrech. Pokud by se odpískala druhá sezona v řadě, co to může udělat?

Může to mít obrovský dopad. Více než půl roku se prakticky nic nedělá, netrénuje. Hráči si sice sami běhají po lesích, ale práce s míčem bude moc chybět. Největší dopad to může mít pro nejmladší fotbalisty. Otázkou bude, zda se vůbec k fotbalu ještě vrátí.

Může se stát, že skončí i hráči, kteří chtěli v okrese zakončit svou kariéru? Že jim přestane fotbalový míč chybět?

Na menších vsích toto může hodně hrozit. Některé týmy již v poslední době jezdily na zápasy v jedenácti lidech, maximálně s jedním hráčem na střídání. Tady mohou nastat velké problémy. Nerad bych byl špatným prorokem, ale některé kluby tak mohou zmizet z fotbalové mapy.

Co Vy sám jste dělal přes tuto až moc dlouhou přestávku, abyste se udržoval v kondici a mohl v klidu hned vyrazit zpět na hřiště?

Musím se udržovat v kondici i kvůli práci a občas jsem se proběhl. Ale to nestojí moc za řeč. V kontaktu s klukama jsem, víme o sobě, co kdo dělá. I pro mě je současná doba pracovně náročná, takže se o nějaké sportovní přípravě vůbec nedá mluvit. To přiznám na rovinu.

Pokud se restartuje stávající sezona, hovoří se o tom, že je třeba alespoň tři týdny na nějakou základní přípravu. Jaký je na to Váš názor?

S tím plně souhlasím. Nemůže se začít ze dne na den. Je třeba potrénovat, aby nedošlo k nějakým zbytečným zraněním. Uvidíme, jak se to všechno stihne. Bude to složité a těžko odhadovat, zda se vůbec ještě něco z této sezony odehraje. Osobně bych také rád začal, ale o tom rozhodují jiní.

Fotbal je pro Vás tedy ta správná droga.

Je to dobré odreagování od ostatních věcí. Člověk přijde na jiné myšlenky.

Říká se o tom, že brankáři nemají důchodový věk, co Vy na to?

Bude mi čtyřiatřicet, manželka mě popichuje, že už jsem tam skoro nejstarší, abych se na to vykašlal. Ale dokud to člověka baví a chce hrát, tak do toho zkrátka jde. A navíc mi již Venca Turek připomíná, že brzy půjdu s nimi do pětatřicítek. Takže dokud bude sloužit zdraví, tak jen tak končit nebudu.

Jaké je Vaše brankářské krédo?

Hlavně dochytat zápas a neudělat žádnou zbytečnou chybu. Samozřejmě nejraději vyhrát, ale když se nevyhraje, tak je třeba pogratulovat lepšímu. Když jsem byl mladší, tak v tom bývaly i emoce, ale nyní již vše beru s nadhledem.