ANKETA: Startuje jarní část okresního přeboru fotbalistů, kdo postoupí?

/FOTOGALERIE/ Po více než pěti měsících volna se o prvním dubnovém víkendu roztočí kola jarní části fotbalových soutěží mužů na Prachaticku. Pokud se nestane nic neočekávaného, o postup do I.B třídy si to rozdají celky Zdíkova a Nebahov. Na konci článku můžete přidat svůj názor na to, kdo postoupí do I.B třídy, v naší anketě.

O víkendu startují fotbalové okresní soutěže na Prachaticku. | Foto: Zdeněk Formánek