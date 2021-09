OP MLADŠÍ PŘÍPRAVKA Strunkovice / Lhenice – Volary B 6:20 (3:10). T. Šílený 6 – K. Neuman 5, J. Fučík 4, E. Baloušková 3, V. Joza, F. Joza a J. Podracký, P. Frejka a K. Čadek. Vimperk C – Zdíkov / Stachy 2:26 (1:14). F. Roučka 2 – V. Uhlíř 10, J. Labašta 6, F. Valič a M. Šebánek 4, L. Heřtová 2. Vimperk B – Volary 3:25 (1:14). L. Hovorka 2, M. Levík – D. Honnerová, Z. Štim, M. Sládeček a T.Š. Suchý 4, D. Sedlák, M. Sedlák a K. Lohynský 3. Husinec / Lažiště – Vlachovo Březí 4:4 (2:2). O. Talafous 2, V. Šteffek a M. Veselý – M. Háva 2, M. Kouba a A. Vanýsek.

OS MUŽI Zbytiny – Borová Lada 0:1 (0:0) . 56. V. Hundsnurscher. Horní Vltavice – Vlachovo Březí B 0:6 (0:2). 1. F. Beránek, 42. a 77. F. Lagron, 60. P. Zelený, 69. V.T. Le, 73. J. Bízek. Nebahovy – Vacov C 5:2 (2:1). 17., 41. a 51. J. Šandera, 77. M. Juroš, 90. L. Pivoňka – 33. G. Bujok, 57. A. Bujok. Strunkovice B – Zdíkov 2:2 (1:0). 34. S. Pelech, 59. R. Černý – 67. K. Nový, 92. J. Pešek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.