A hned v prvním kole ukázal nováček z Nebahov, že nemíní být v soutěži jen do počtu a odvezl si všechny tři body z Volar. A to navíc otáčel utkání z průběžného skóre 1:3. Ostrý nástup měl i Sokol Stachy, který sestoupil z I.B třídy. Ale zabral až ve druhém poločase. Že by znamení toho, že chce do krajských soutěží rychle zpátky?