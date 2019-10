Okresní fotbal na Prachaticku řečí výsledků

Jedenáctým kolem pokračoval fotbalový okresní přebor na Prachaticku. Stále se rozhoduje o tom, která družstva se dostanou do nadstavby o postup do I.B třídy. Ve skupině A to bude boj asi až do posledního kola. Ve skupině B vykřesalo jiskru naděje béčko Čkyně vítězstvím nad Volary. Trumfy však drží v ruce Volarští.

Fotbalový OP Prachaticka: Netolice B - Lhenice B 0:3. | Foto: Výhru z Kaplice chtěli doma potvrdit v I.A třídě fotbalisté Prachatic. Povedlo se, ale hra, zvláš