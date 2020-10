Prachaticko – Fotbalové soutěže dospělých na Prachaticku mají z nové sezony odehráno sedm kol (v OP je z této várky odloženo utkání Netolice B – Dub).

První třetina přeboru přinesla zajímavé zápasy. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Dle Rozpisu soutěží OFS Prachatice se na podzim měla sehrát ještě čtyři kola. Asi jen největší optimista by mohl věřit v to, že by se mohlo odehrát alespoň jediné. Ač bych to hráčům, funkcionářům a divákům přál, osobně v to moc nevěřím. Ale rád bych se mýlil.